Jujeña escapó de Bahréin antes de los bombardeos

El conflicto bélico desatado en Medio Oriente tras los ataques entre Estados Unidos, Israel e Irán impactó con fuerza en varias ciudades del Golfo Pérsico, entre ellas Manama, capital de Bahréin. Por ello, una jujeña que residía allí logró salir del país un día antes del inicio de los bombardeos y relató el clima de temor que se vive en la región.

"Es un país que con el tiempo se convirtió en mi hogar. Allí construí mi vida, mis rutinas, mis vínculos y mi trabajo", contó. En Bahréin dirige una escuela de español en la que también se desempeña como docente y debido a la situación actual, la institución debió trasladar todas sus actividades a la modalidad online.

La joven explicó que días antes del estallido ya circulaban rumores sobre un posible inicio del conflicto. Sin embargo, nunca imaginó que se concretarían de manera tan violenta. "Tuve la oportunidad de salir un día antes de que comenzara la guerra. Pensé que quizá no pasaría nada. Pero el fin de semana todo cambió", relató.

En la madrugada del sábado 28 de febrero, alrededor de las 3, comenzaron a sonar las alertas oficiales en los teléfonos celulares. "Fueron cuatro alarmas antes del primer ataque. Ese sonido todavía resuena en mi cabeza", relató. A la par, empezaron a multiplicarse los mensajes en redes sociales y en los grupos de WhatsApp. "Mis amigos estaban desesperados, con miedo, sin saber qué hacer. Yo tampoco pude dormir. Pasé la noche intentando contenerlos mientras yo misma estaba paralizada por la angustia", recordó.

Actualmente, Santillán se encuentra en Estados Unidos junto a su familia. Vivía en Bahréin sola desde hace años ya que su hermana que antes vivía con ella se fue hace dos. "Estoy a salvo, pero con el corazón dividido. No sé cuándo voy a poder volver ni qué voy a encontrar cuando eso sea posible", dijo y contó que sigue en contacto permanente con sus amigos, ya que continúan los ataques en varias zonas.

Recordó que días antes del conflicto, Florencia había salido a cenar con amigas de México y Venezuela por lo que explicó con pesar que hoy, la realidad es muy distinta. "Ellas están refugiadas con sus familias y otra se fue a Arabia Saudita con todos los suyos", dijo y explicó que muchos residentes optaron por cruzar hacia ese país vecino, en busca de mayor seguridad.

Con el correr de las horas, las imágenes de edificios alcanzados por los bombardeos comenzaron a circular. Algunos de esos lugares eran parte de su vida cotidiana, el barrio donde vivía, calles que recorría a diario, hoteles y espacios que frecuentaba. "Ver cómo atacaban edificios donde viven amigos muy cercanos fue profundamente doloroso. Mi casa está allí, mis recuerdos están allí. Es algo que todavía me cuesta asimilar", expresó.

Relató que las personas del edificio donde residía y de su barrio están siendo evacuadas hacia lugares más seguros. Hasta el momento no se registraron víctimas fatales entre su entorno cercano, aunque algunos amigos resultaron afectados por los bombardeos.

Bahréin es un país conformado por más de 30 islas en el Golfo Pérsico y con una importante población migrante, alberga también a numerosos argentinos. "La embajada argentina se ha portado muy bien, facilitando información rápida y manteniéndonos en contacto", destacó. La comunidad se organiza principalmente a través de grupos de WhatsApp para compartir novedades y recomendaciones.

Luego de seis años construyendo su vida en ese país, la jujeña jamás imaginó que tendría que observar desde la distancia cómo el lugar que eligió como hogar enfrenta una de las crisis más graves de su historia reciente.