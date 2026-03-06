Diputada Daniela Vélez del PJ presentó 37 proyectos de ley

La legisladora del bloque del PJ en la Cámara de Diputados de Jujuy, Daniela Vélez, inició su labor parlamentaria presentando en la segunda sesión ordinaria del pasado martes, 37 proyectos de ley y uno de declaración, los cuales tomaron estado parlamentario para su estudio en las comisiones de trabajo.

"La prioridad nuestra es continuar trabajando para la ciudadanía y aprobar leyes que mejoren su calidad de vida y potencien a la provincia, ya sean de producción, educación, salud, ambiente y sobre todos aquellos temas que les interesa a los jujeños", declaró inaugurando su segunda gestión legislativa.

La batería de iniciativas elevada se compone con la Implementación del programa Kiva como estrategia contra el acoso escolar Bullying, Economía circular de los plásticos, Marco normativo para la prevención, detección, abordaje y erradicación del ciberacoso escolar en Jujuy, Capacitación obligatoria en resolución alternativa de conflictos - Mediación - para todos los Integrantes de los Juzgados de Familia, y Modificación de la Ley 5626 de Consolidación normativa y digesto jurídico de la Ley de Jujuy.

También elevó Prevención, control y corrección de la contaminación acústica, Instituir la figura de Guardianes civiles contra la trata de personas en Jujuy, Marco normativo para erradicar el castigo corporal y otras formas de trato crueles, inhumanos y degradantes de niñas, niños y adolescentes en Jujuy.

Asimismo presentó Protocolo provincial para la gestión y presentación de evidencia digital en procesos judiciales, Programa provincial alerta mayor de asistencia y respuesta inmediata para adultos mayores en Jujuy, y Prevención, detección y sanción de la desinformación y noticias falsas o Fake News en el ámbito digital de Jujuy.

Otros proyectos fueron Creación del programa provincial de puericultura, lactancia y cuidado integral de la primera infancia, Animales seres sintientes, titulares de derecho, Programa provincial de Centros de escucha activa para adolescentes, sobre Programa de protección Jujuy fuera de la línea de fraude digital, Accesibilidad digital, Principios éticos para el desarrollo y uso de la inteligencia artificial en Jujuy, entre otros más.

"Esta casa, la casa del pueblo, no solamente legisla sino que también controla, defiende derechos, protege a los jujeños de cada una de las situaciones que se generan. Tengo mucha esperanza y expectativas integrando el bloque del Partido Justicialista que brega por la unidad", declaró la diputada.

Más adelante se manifestó a favor que la política y la labor parlamentaria "continúen siendo las herramientas de construcción, desarrollo y transformación, también de inclusión social, contención y extensión de derechos para los jujeños", finalizó.