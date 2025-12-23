María Cash: Revocaron el sobreseimiento al camionero

La Sala I de la Cámara Federal de Salta resolvió revocar el sobreseimiento de Héctor David Romero, el camionero que vio por última vez a María Cash en julio de 2011, y ordenó que la investigación continúe hasta que se agoten todas las medidas de prueba orientadas a esclarecer la principal hipótesis de autoría sostenida por la fiscalía y la querella.

Según el fallo al que accedió El Tribuno de Salta, el tribunal consideró que no se alcanzó el grado de certeza negativa exigido para cerrar definitivamente el proceso en la etapa de instrucción y que la decisión adoptada en primera instancia implicó una clausura prematura de la causa. Los jueces remarcaron que durante esta fase no rige plenamente el principio de la duda a favor del imputado, y que para disponer un sobreseimiento resulta indispensable descartar de manera concluyente su participación, algo que -indicaron- no ocurre en este caso.

En su análisis, los camaristas Santiago French, Ernesto Solá Espeche y Luis Renato Rabbi Baldi Cabanillas, sostuvieron que persisten indicios relevantes que deben ser valorados de manera conjunta y no fragmentada. Según la resolución, esos elementos, vinculados a la conducta de Romero como a situaciones posteriores a la desaparición de Cash y a su entorno, impiden descartar la hipótesis acusatoria y obligan a profundizar la pesquisa antes de cualquier cierre.

El fallo subraya que los elementos incorporados al expediente no fueron suficientemente esclarecidos y que existen aspectos del caso que aún presentan zonas oscuras. No hay certeza negativa para desvincular de la investigación al camionero Romero. Por ese motivo, el tribunal ordenó avanzar con una serie de medidas de prueba que no se encuentran agotadas, entre ellas peritajes y otras diligencias consideradas indispensables para reconstruir los hechos y evaluar con mayor precisión la hipótesis principal planteada por los acusadores.

La Cámara también se pronunció sobre el pedido de la fiscalía y la querella para apartar al Juzgado Federal de Salta N° 2, solicitud que fue rechazada. Por ello, la investigación continuará bajo la conducción de la jueza Mariela Giménez, al no advertirse motivos objetivos que justifiquen su desplazamiento.

Cabe aclarar que la Sala I se abocó a revisar el sobreseimiento que le había dado la jueza federal Mariela Gimánez a Romero en mayo de este año a pedido del fiscal. No existió un pedido de procesamiento.

María del Carmen Cash tenía 29 años y era diseñadora de indumentaria. Vivía en la ciudad de Buenos Aires y se encontraba atravesando un momento personal complejo cuando decidió emprender un viaje sin un destino claro hacia el norte del país. El 4 de julio de 2011 salió desde la terminal de Retiro con rumbo a San Salvador de Jujuy, y durante varios días deambuló por distintas localidades del NOA. Su rastro se perdió definitivamente la tarde del 8 de julio de 2011, cuando fue vista por última vez en la rotonda de Torzalito, en General Güemes, al subir al camión conducido por Héctor David Romero.