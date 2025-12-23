Se juega la gran final en La Tablada

El "lobito", defensor de este título que consiguió el año pasado ganando ambos torneos, se consagró ahora en el Clausura, tras vencer en la final de Malvinas Fútbol Club.

Mientras que el "expreso" fue el campeón del Apertura, luego de superar a Altos Hornos Zapla por penales en la final.

Actualmente el conjunto periqueño compite en el Regional Amateur y en este certamen viene de eliminar al "merengue" en Palpalá, clasificando a las semifinales, donde se verá las caras con Atlético San Pedro, el otro representante de la provincia que continúa en carrera.

Si bien los muchachos gozarán de unos días de descanso porque el torneo afista se reanuda luego de las Fiestas de Fin de año, se estima que serán los juveniles quienes salgan a la cancha esta noche en el reducto de avenida Córdoba.

Ahora sí, se trata del último encuentro liguista del 2025 y espera un importante marco de público para ver la final de esta temporada.