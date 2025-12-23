Quedó definida la agenda de recolección de residuos

SAN PEDRO (Corresponsal). La Municipalidad de San Pedro de Jujuy, a través de la Dirección de Servicios Públicos, definió el esquema de recolección de residuos para las próximas dos semanas, con motivo de los festejos de Navidad y Año nuevo.

Hoy y el viernes 26 la recolección se realizará en su horario y frecuencia habitual; mientras que el lunes 29, martes 30 de diciembre y viernes 2 de enero de 2026, se completará el esquema de recolección por las fiestas de fin de año.

Los días miércoles y jueves próximos no habrá recolección, solamente guardias mínimas durante la mañana del 25 y el día 1 de enero.

Se solicitó a la comunidad la colaboración con la limpieza de la ciudad. No sacar la basura los días que no habrá servicio de recolección y tampoco arrojar basura en las plazas, espacios verdes o platabandas.