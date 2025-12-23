23°
23 de Diciembre,  Jujuy, Argentina
tabacaleros de jujuy
Frente Primero Jujuy Avanza
Cámara del Tabaco de Jujuy
Mesa Estratégica Empresarial
LIGA PROFESIONAL
Por los clubes
Legislatura de Jujuy
Ley de Riesgos del Trabajo
San Pedro de Jujuy
Liga jujeña de Fútbol
Ley de Riesgos del Trabajo

Crean Comisiones Médicas para reducir juicios de riesgo laboral

El nuevo esquema pretende fortalecer la previsibilidad jurídica.

Martes, 23 de diciembre de 2025 00:00
ANDRÉS LAZARTE | SECRETARIO DE TRABAJO DE LA PROVINCIA.

A partir de un diagnóstico integral de las causas judiciales derivadas de la Ley de Riesgos del Trabajo, el Gobierno de la Provincia, avanzó en la puesta en funcionamiento de las Comisiones Médicas Jurisdiccionales, herramienta clave para el ordenamiento del sistema y la reducción de la judicialización.

"Desde el mes de octubre, las Comisiones Médicas se encuentran plenamente operativas en todo el territorio provincial, con competencia obligatoria para el tratamiento administrativo previo de los reclamos por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales", precisó el Secretario de Trabajo de la Provincia, Andrés Lazarte a través de un comunicado que se otorgó a la prensa.

El nivel de litigiosidad registrado en la provincia responde, en gran medida, a procesos acumulados a lo largo del tiempo, razón por la cual la implementación efectiva de estas instancias constituye una respuesta concreta del Estado para canalizar los conflictos por la vía administrativa, técnica y especializada prevista por la normativa vigente.

La consolidación de este esquema fortalece la previsibilidad jurídica, resguarda los derechos de los trabajadores y genera condiciones más estables para el desarrollo de la actividad productiva y el empleo formal en todo el territorio de la provincia.

 

