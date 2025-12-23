Vietto, fuera de Racing

Luego de la que fue la dura derrota por penales ante Estudiantes de La Plata en la final del Torneo Clausura, el entrenador Costas y la dirigencia encabezada por Diego Milito empezaron a diagramar el equipo para la próxima temporada que se iniciará a fines de enero.

En estos planes, el delantero quedó descartado, por lo cual no renovó su vínculo contractual con Racing y, ante esta situación, Vietto apuntó contra Costas: "Con Gustavo somos polos opuestos desde lo futbolístico. No fue fácil para mí y creo que por eso participé poco, pero siempre con respeto".

"Es un técnico que a Racing le dio mucho, pero a mí, por mis formas futbolísticas, no me ha ayudado mucho para entrar a su manera de jugar. No lo estoy culpando, solo explico cómo me sentí como jugador desde lo futbolístico. Le deseo lo mejor", añadió

. Además, Vietto dijo: "La idea era continuar. Yo vine con la idea de terminar mi carrera futbolística acá. Lamentablemente no se pudo dar. Fue sorpresiva la manera en la que se dio. Estamos a fin de año y me avisaron de un momento a otro la decisión. Estaba en el club que quería estar, que es mi casa, cuesta procesarlo. Entiendo lo que se decía porque, no saben lo que uno sufre", selló.