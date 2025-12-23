23°
23 de Diciembre, Jujuy, Argentina
tabacaleros de jujuy
Frente Primero Jujuy Avanza
Cámara del Tabaco de Jujuy
Mesa Estratégica Empresarial
LIGA PROFESIONAL
Por los clubes
Legislatura de Jujuy
Ley de Riesgos del Trabajo
San Pedro de Jujuy
Liga jujeña de Fútbol
Deportes

Vietto, fuera de Racing

El delantero Luciano Vietto se despidió de Racing tras no renovar su vínculo contractual y aseguró que son "polos opuestos" con el entrenador del equipo de Avellaneda, Gustavo Costas.

Martes, 23 de diciembre de 2025 00:00

Luego de la que fue la dura derrota por penales ante Estudiantes de La Plata en la final del Torneo Clausura, el entrenador Costas y la dirigencia encabezada por Diego Milito empezaron a diagramar el equipo para la próxima temporada que se iniciará a fines de enero.

En estos planes, el delantero quedó descartado, por lo cual no renovó su vínculo contractual con Racing y, ante esta situación, Vietto apuntó contra Costas: "Con Gustavo somos polos opuestos desde lo futbolístico. No fue fácil para mí y creo que por eso participé poco, pero siempre con respeto".

"Es un técnico que a Racing le dio mucho, pero a mí, por mis formas futbolísticas, no me ha ayudado mucho para entrar a su manera de jugar. No lo estoy culpando, solo explico cómo me sentí como jugador desde lo futbolístico. Le deseo lo mejor", añadió

. Además, Vietto dijo: "La idea era continuar. Yo vine con la idea de terminar mi carrera futbolística acá. Lamentablemente no se pudo dar. Fue sorpresiva la manera en la que se dio. Estamos a fin de año y me avisaron de un momento a otro la decisión. Estaba en el club que quería estar, que es mi casa, cuesta procesarlo. Entiendo lo que se decía porque, no saben lo que uno sufre", selló.

 

