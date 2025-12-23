23°
23 de Diciembre,  Jujuy, Argentina
San Pedro de Jujuy

Quedó definida la agenda de recolección de residuos

El Municipio hizo modificaciones por las fiestas de fin de año.

Martes, 23 de diciembre de 2025 00:00
CAMIONES RECOLECTORES | ESPERANDO PARA SALIR A REALIZAR EL RECORRIDO.

SAN PEDRO (Corresponsal). La Municipalidad de San Pedro de Jujuy, a través de la Dirección de Servicios Públicos, definió el esquema de recolección de residuos para las próximas dos semanas, con motivo de los festejos de Navidad y Año nuevo.

Hoy y el viernes 26 la recolección se realizará en su horario y frecuencia habitual; mientras que el lunes 29, martes 30 de diciembre y viernes 2 de enero de 2026, se completará el esquema de recolección por las fiestas de fin de año.

Los días miércoles y jueves próximos no habrá recolección, solamente guardias mínimas durante la mañana del 25 y el día 1 de enero.

Se solicitó a la comunidad la colaboración con la limpieza de la ciudad. No sacar la basura los días que no habrá servicio de recolección y tampoco arrojar basura en las plazas, espacios verdes o platabandas.

 

