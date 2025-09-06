Ayer comenzaron las pericias psiquiátricas a Matías Jurado

POR MAURO RODRIGUEZ

Matías Jurado, acusado de perpetrar al menos cuatro homicidios, fue sometido a una pericia psiquiátrica y en esta oportunidad la entrevista fue realizada por una profesional del Cuerpo de Investigaciones Fiscales de Salta, que arribó ayer a la provincia.

Según fuentes consultadas por este diario, ayer cerca de las 9 el personal del Cuerpo de Operaciones Especiales Penitenciarias trasladó a Jurado desde el Servicio Penitenciario hasta el Ministerio Público de la Acusación en el centro capitalino.

Allí tuvo lugar la primera entrevista con la psiquiatra, quien elaborará un informe que será incorporado al expediente judicial .

Hay que recordar que a las pocas horas de ser detenido, luego del allanamiento en el domicilio de Fraile Pintado y Las Rosas del barrio Alto Comedero, que destapó uno de los hechos de mayor impacto en la historia criminal de la provincia, el inculpado fue entrevistado por un psicólogo, cuyo examen arrojó que comprende la criminalidad de sus actos y que puede dirigir sus acciones.

Luego, un galeno del MPA realizó un informe técnico psicológico tras una serie de entrevistas con Jurado. Además, los investigadores cuentan con el historial clínico, psicológico y de conducta del Servicio Penitenciario.

La reconstrucción de los perfiles genéticos de los restos biológicos hallados en la "casa del horror", que luego fueron cotejados con los ADN de las personas denunciadas como desaparecidas, arrojaron positivo para Jorge Omar Anachuri (68), Sergio Alejandro Sosa (25), Miguel Ángel Quispe (60) y Juan José Ponce (51).

Por ello, en los próximos días se ampliaría la imputación por "homicidio agravado por ensañamiento, alevosía y por placer, cuatro hechos en concurso real". Mientras tanto Jurado permanece detenido, aislado y monitoreado en el pabellón cuatro del Establecimiento Penitenciario de Jujuy.