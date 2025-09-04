¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Exposición

Obras de arte de niños

Se trata de la muestra de los trabajos ganadores del Premio Ledesma de Arte Infantil 2025.

Jueves, 04 de septiembre de 2025 00:00

El 10 de este mes,a las 18, se inaugurará la muestra de las obras ganadoras del Premio Ledesma de Arte Infantil 2025, en el Centro de Arte Joven Andino (Caja), ubicado en Alvear 534, de la capital jujeña.

Ese día también se hará la entrega de premios a los niños que fueron seleccionados por el jurado.

La empresa Ledesma, conjuntamente con el Ministerio de Educación de Jujuy a través de la Modalidad de Educación Artística, llevaron adelante nuevamente una exitosa convocatoria que logró que se presentaran 642 trabajos de estudiantes entre 9 y 12 años de edad, escolarizados en establecimientos públicos y/o privados de toda la provincia de Jujuy.

Participaron del concurso instituciones educativas de Educación Primaria de gestión estatal y privada de la provincia. Aplicaron técnicas como óleo, témpera, acrílico, acuarela, lápices de colores en sus diferentes tipologías, collages o combinaciones de ellas.

La ganadora del primer premio fue Iris Jazmín Illesca , y en orden de mérito siguieron Valentino Paz, Morena Durán y Abril Armella.

 

