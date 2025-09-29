Una merecida distinción

Por iniciativa del diputado Omar Gutiérrez se declaró personalidad destacada al extinto profesor Oscar Marín en reconocimiento a su invaluable contribución al sistema educativo y a la formación de jóvenes jujeños.

En el salón Marcos Paz, familiares, docentes y directivos del Colegio 1 recibieron la minuta de declaración de "Personalidad destacada post mortem".

La emotiva ceremonia estuvo encabezada por los legisladores Gutiérrez y María Teresa Ferrín, acompañados por el hijo del homenajeado, Raúl Marín, y el rector del Colegio 1 Marcelo Mariscal.

Al finalizar el acto el diputado Omar Gutiérrez se mostró conmovido al hablar del "homenaje a una persona que marcó la vida de muchos jujeños, de muchas generaciones". Agregó que muchos alumnos que pasaron por las aulas del Colegio Nacional "llevan los valores que transmitió y que son tan importantes".

Por su parte Raúl Marín, hijo del homenajeado, sostuvo que era "muy merecido y volver a poner en el tapete una figura tan fundamental como fue para la sociedad jujeña en todo, en su interacción con la sociedad, desde lo educativo, lo civil, lo humano y cómo intervino en la formación de muchas generaciones de jujeños".

DELEGACIÓN | DE LA SECUNDARIA RURAL N° 3 DE ENTORNOS VIRTUALES DE LA LOCALIDAD SAN JUAN DE MISA RUMI.

De Misa Rumi

Una delegación de alumnos de la Secundaria Rural N° 3 de Entornos Virtuales de la localidad San Juan de Misa Rumi, departamento Santa Catalina, visitó la Legislatura en el marco de una experiencia educativa que incluyó el recorrido por el hall central, donde admiraron y se informaron sobre el significado de las obras pictóricas de Juan Antonio Monzón, la biblioteca legislativa "Jorge A Bidondo" y el recinto de sesiones. Los estudiantes fueron recibidos por las diputadas Angélica Castillo, Noelia Quispe y Alejandra Elías.

DE CUSI CUSI | LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO POLIMODAL Nº 1 QUE VISITARON LA LEGISLATURA.

De Cusi Cusi

Un grupo de 17 estudiantes del Colegio Polimodal Nº 1 de Cusi Cusi visitó la Legislatura en el marco de una recorrida por San Salvador de Jujuy. La actividad, que fue coordinada por la diputada Alejandra Elías, forma parte de una experiencia educativa que busca acercar a los jóvenes del interior a la vida institucional y cultural de la ciudad capital.

También acompañaron la recepción del contingente estudiantil, los legisladores Omar Gutiérrez, María Teresa Ferrin, Diego Cruz, Noelia Quispe y Yolanda Olga Ramos.

"Es una alegría recibir a los chicos del interior profundo, que muchas veces no tienen la posibilidad de llegar a la ciudad para vivir la Fiesta de los Estudiantes o conocer cómo funcionan nuestras instituciones", expresó Elías. La legisladora destacó el esfuerzo de docentes y comunidad y el gobierno de Jujuy que hacen posible estas experiencias y subrayó la importancia de que los jóvenes "conozcan también el desarrollo turístico y económico de la Puna", aludiendo al corredor ecoturístico recientemente inaugurado en la región.

El docente del establecimiento, Dante Patagua, valoró la iniciativa al sostener que "es una experiencia que capacita a nuestros estudiantes y les permite conocer de cerca cómo se ejercen los derechos, deberes y las leyes".

El contingente continuó su itinerario con visitas a la Casa de Gobierno, el Cabildo y distintos espacios culturales, incluyendo museos de la ciudad.