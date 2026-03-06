Brasil: 12 muertos por derrumbe en un hogar de ancianos

Un derrumbe dejó 12 víctimas fatales en una residencia de ancianos ubicada en Belo Horizonte, Brasil. El colapso ocurrió durante la madrugada del jueves. Al momento, se encontraban 29 personas en el edificio.

Luego de haberse localizado a todas las personas que se encontraban en el lugar de la tragedia, finalizó la búsqueda. En total, ocho personas fueron rescatadas con vida y nueve consiguieron salir por sus propios medios.

Entre los sobrevivientes, los rescatistas localizaron a un niño de apenas dos años. Según trascendió, el pequeño se encontraba consciente y con signos vitales estables.

En el lugar, trabajaron más de 40 bomberos con ayuda de perros entrenados para la búsqueda. Hasta el momento, se desconocen las causas que originaron la caída del inmueble.

Tras las primeras indagaciones, el portavoz de los bomberos. Henrique Barcellos, aseguró que la edificación contaba con los permisos en regla. En el edificio, de cuatro pisos, también había viviendas y funcionaba una clínica estética, además de la residencia de ancianos.

Las imágenes del desastre muestran al centro derrumbado por completo. Tras la destrucción, las víctimas quedaron sepultadas entre los escombros y las vigas. Los cuerpos de los fallecidos ya fueron recuperados.

Hace una semana, las lluvias torrenciales provocaron otros deslizamientos en diferentes partes de Brasil que dejaron 65 fallecidos.