Un robot recibió a los alumnos en el inicio de clases en una escuela de Quilmes

El inicio del ciclo lectivo en la Escuela CIMDIP de Quilmes (Buenos Aires) incluyó una escena poco habitual en el ámbito escolar: los alumnos recibieron a “Edu”, un robot humanoide que se presentó como un nuevo integrante de la comunidad educativa.

La aparición del dispositivo formó parte de una propuesta pensada para abrir el año escolar con una experiencia vinculada a la tecnología.

Durante la jornada inaugural, el humanoide interactuó con los alumnos y generó curiosidad entre los estudiantes, que se acercaron asombrados para observarlo y participar de la actividad.

La directora de la institución explicó que la iniciativa responde a la mirada educativa que impulsa la escuela. “Siempre apuntamos a innovar y a darle importancia a la inteligencia artificial. Nos caracterizamos mucho por ser una escuela muy vanguardista”, señaló.

Un robot en el primer día de clases

El robot fue presentado como una sorpresa para los estudiantes durante el acto de inicio del ciclo lectivo. La escena fue pensada como una forma lúdica de acercar la tecnología al aula.

“Nos pareció divertido hacer que entre como un alumno que llega tarde, corriendo. Y, más que nada, que los chicos puedan tener el contacto con este tipo de tecnología”, contó Leticia Cimmino, directora de la Escuela CIMDIP.

Durante la actividad, el robot realizó movimientos básicos e interactuó con las personas presentes. “Tiene funciones básicas: saluda, choca los cinco, corre, camina, mueve los brazos y la cabeza cuando le preguntan cosas”, explicó.

El dispositivo no funciona de manera autónoma, sino que es operado por un especialista. “Tiene un control remoto, como los drones. Lo maneja una persona especializada”, detalló.

La reacción de estudiantes y familias

La llegada del autómata fue bien recibida tanto a estudiantes como por las familias que acompañaban el primer día de clases. Según la directora, la reacción de los chicos fue inmediata.

“Los chicos creían realmente que era un compañero. Preguntaban ‘¿a qué curso va a ir?’ o ‘¿va a estar conmigo, profe?’”, relató.

El robot también interactuó con las familias fuera del edificio escolar. “Ese día lo sacamos a la vereda para que lo puedan ver todos y muchos le sacaban fotos mientras corría, caminaba e interactuaba con las familias”, explicó.

La directora destacó que la iniciativa forma parte de un programa de robótica educativa desde la sala de 2 años hasta sexto año del nivel secundario, en articulación con la empresa Educabot, para acercar herramientas tecnológicas a estudiantes que muchas veces no tienen acceso cotidiano a este tipo de desarrollos.