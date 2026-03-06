Palpalá conmemoró el 8M

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la Municipalidad de Palpalá brindó un reconocimiento a las mujeres palpaleñas que cumplen un rol activo en la sociedad con compromiso, esfuerzo y valioso aporte. El acto protocolar tuvo lugar en las galerías del Centro Cívico durante la mañana de hoy. Durante el encuentro, también compartieron un brindis, generando un espacio de diálogo, reconocimiento y celebración de su labor y trayectoria.

Cabe recordar que el 8 de Marzo (8M), fue oficializado por la ONU en 1977 para visibilizar la lucha por la igualdad de derechos, justicia, paz y desarrollo, originada por movimientos obreros y trágicas huelgas de mujeres trabajadoras textiles en Nueva York a principios del siglo XX. Es un día de reflexión y acción sobre la equidad de género.

El acto contó con la participación de funcionarios provinciales, municipales, y agentes comunales, quienes aprovecharon el espacio para reivindicar derechos, reconocer las luchas pasadas y presentar los lineamientos de trabajo articulado entre las instituciones para avanzar en la igualdad de género.

Lourdes Navarro, presidenta del Consejo Provincial de la Mujer, destacó que la convocatoria es un reflejo de la importancia de la fecha: “Ninguna de estas mujeres estaría acá si no fuera por las luchas de las que nos precedieron, por lo tanto, debemos seguir trabajando por la igualdad”. En la misma línea, la funcionaria anunció que en los próximos días se firmarán convenios interinstitucionales para fortalecer el trabajo en red, enfocado en la restitución de derechos. Asimismo, reivindicó el accionar del municipio de Palpalá en la materia.

Por su parte, Noelia Lafaría, agente municipal, enfatizó la importancia de seguir ampliando la participación de las mujeres en distintos ámbitos: “Buscamos que más mujeres estén incluidas en lo laboral, social y que puedan ocupar cargos jerárquicos”. Agregó que desde el ejecutivo se promueven capacitaciones para mejorar el desempeño de las trabajadoras y abrir espacios tanto en la municipalidad como a nivel provincial y nacional.