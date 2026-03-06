Exitoso taller de mentoría universitaria en Humanidades

Esta tarde se llevó a cabo el segundo Taller de Mentorías Estudiantil, una iniciativa destinada a los todos los ingresantes de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. La propuesta busca facilitar la inserción en la vida universitaria a través de un acompañamiento integral que abarca tres etapas fundamentales: el ingreso, el desarrollo de la cursada y la preparación para los exámenes.

En este contexto, nuestro diario dialogó con Matías Carrasco, estudiante e integrante de la agrupación Confluir Universitario, quien brindó detalles sobre esta actividad que comenzó en 2024. "La intención es brindar ayuda en la cursada a ingresantes de primer año", explicó Carrasco, y detalló que el equipo de trabajo está conformado por "docentes, tesistas, egresados, estudiantes avanzados de cada carrera, y también tenemos a cargo psicólogos y algunos orientadores familiares que nos acompañan".

Sobre la metodología del taller, el referente estudiantil señaló que "dividimos entre el proceso: el primero es el ingreso y la adaptación a la vida universitaria, ya que es muy diferente al sistema educativo del secundario".

Asimismo, Carrasco se refirió a la importancia de la contención emocional ante las dificultades académicas. "Tenemos mucha experiencia de intento de suicidio por desaprobar una materia, entonces dijimos acá hay que dar un apoyo al estudiante. Los acompañamos en eso, los incentivamos a que no se bajoneen, a que no se vengan abajo y que puedan seguir estudiando. No es el fin del mundo desaprobar una materia", sostuvo.

Además, el estudiante destacó el respaldo institucional recibido y los beneficios a los que pueden acceder los alumnos. "Agradezco al rector Mario Bonillo, porque nos abre la posibilidad de acercarle las becas de bienestar que tiene la universidad, ya sea residencia, comedor, ayuda económica para que puedan cursar. Y ahora se está inaugurando el campo universitario, donde va a tener gimnasio, un espacio para que los estudiantes puedan seguir desarrollándose. Eso nos viene muy bien", agregó.

Sobre los recursos que ofrecen, Carrasco mencionó: "Le brindamos a los estudiantes meriendas, le damos beca de copia. Justamente ahora le estamos por dar 100 becas de copia a cada estudiante que participó en esta jornada. Además, tenemos una biblioteca de cartillas a la que los estudiantes van a poder acceder sin tener que gastar un solo peso para llevar a la cursada".

Para aquellos interesados, Carrasco invitó que "se pueden comunicar a través de nuestras redes sociales, por Internet o Facebook, que es Confluir Universitario, o nos pueden encontrar en el segundo patio, al frente del bufet".

Una estudiante ingresante, que participó de la actividad, compartió su experiencia "La información que me brindaron fue cómo inscribirme, principalmente a través del SIU Guaraní. Me enseñaron cómo van a ser las cátedras, las inscripciones para las becas Progresar y también para las becas UNJu", relató. Asimismo, resaltó la importancia de este tipo de espacios "Sí, la verdad que sirve muchísimo, porque a la hora de estudiar, para uno que es ingresante es un nuevo mundo. Siento que están ahí al lado acompañando al ingresante, orientándolo a este nuevo mundo de qué es la universidad. Esta agrupación siempre está ahí acompañando", afirmó.

Finalmente, Matías Carrasco envió un mensaje de aliento a quienes estén considerando iniciar una carrera universitaria. "Que sigan estudiando, necesitamos profesionales. Siempre dije que la educación te abre la cabeza, te da motivación, te da un sentido por el cual pelearla. Yo te invito a que puedas venir a la Universidad Nacional de Jujuy, encima que es pública, tenés un montón de herramientas, un montón de beneficios. Que no se queden pensando que no van a cambiar de vida. Les animo a que puedan intentarlo, animarse a encontrar lo que es la vida universitaria y poder desarrollarse en este ambiente", concluyó.