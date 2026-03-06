“8M Warmi Day”, una kermés comunitaria por el Día de la Mujer

En el marco de las actividades por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, el municipio capitalino invita a participar del “8M Warmi Day – Kermés por el Día de la Mujer Trabajadora”, una jornada abierta a todas las mujeres que combinará espacios de encuentro, cultura, salud y recreación.

El evento se realizará el lunes 9 de marzo, de 8.30 a 12.30 horas, en la Delegación Municipal de Villa Jardín de Reyes, ubicada en avenida Jorge Cafrune 1562, y contará con diversas propuestas pensadas para promover la participación, el intercambio y la reflexión en torno al rol de las mujeres en la comunidad.

Durante la jornada habrá sorteos, espacios de trueque, música en vivo, arte, propuestas de salud y una grati-feria, promoviendo el intercambio solidario entre vecinos y vecinas.

Además, se instalarán stands informativos y de emprendedoras, con radio abierta durante toda la jornada, generando un espacio de expresión y visibilización de las voces de las mujeres.

Cronograma de actividades

08:30 – Bienvenida y desayuno

09:00 – Inauguración de stands, venta, trueque y gratiferia

09:15 – Presentación de la paisana Lihen Chaile y la minipaisana Paulita Solis

09:30 – Radio abierta durante toda la jornada

10:00 – Clase de yoga

10:30 – Presentación de Elsa Tapia, “Alma coplera”

11:00 – Show de Fati Sosa

11:30 – Ronda final con Eugenia Mur

12:00 – Sorteos y agradecimientos

Desde la organización destacaron que la propuesta busca generar un espacio de encuentro entre mujeres, instituciones y comunidad, fortaleciendo redes de acompañamiento y promoviendo actividades culturales y de bienestar en un ambiente participativo y comunitario.