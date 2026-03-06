20°
6 de Marzo,  Jujuy, Argentina
Agua potable
creatividad e inteligencia artificial
Diócesis de Jujuy
Abra Pampa
Estados Unidos
condena
ISJ
mascotas
Perico

Diputadas del PJ acompañaron a concejales peronistas en Perico

Las legisladoras provinciales Daniela Vélez, Verónica Valente y Claudia Sánchez respaldaron a Walter Cardozo, Anahí Juárez y Mónica Sánchez en la apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante.  

Viernes, 06 de marzo de 2026 16:42

Las diputadas provinciales del Partido Justicialista jujeño, Daniela Vélez, Verónica Valente y Claudia Sánchez acompañaron esta mañana a los concejales peronistas Walter Cardozo, Anahí Juárez y Mónica Sánchez en la apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante de Perico y les expresaron su apoyo para el año legislativo que comenzó en ese municipio. 

“Vivimos a Perico para respaldar a nuestros concejales, que este año tendrán una importante tarea representando las banderas del peronismo en el distrito y fomentando leyes que le mejoren la vida cotidiana a todos los periqueños”, señaló Vélez. 

La diputada provincial agregó que Cardozo, Juárez y Sánchez cuentan con el “total respaldo del bloque de diputados peronistas” en la Legislatura y que está convencida de que sus iniciativas en el Concejo Deliberante ayudarán a los ciudadanos en momentos muy complejos para el país.

