Caso Matías Jurado: Se confirma la quinta víctima

El fiscal regional del Ministerio Público de la Acusación Guillermo Beller confirmó que el quinto ADN reconstruido en “la casa del horror” pertenece a Juan Carlos “San Martín” González, el hombre que era buscado desde el 11 de junio y su teléfono celular se había activado por última vez en la vivienda de Matías Jurado, hombre acusado de homicida múltiple acusado asesinar al menos a cinco personas.

De la conferencia de prensa participó el procurador general del Ministerio Público de la Acusación Sergio Lello Sánchez, quien confirmó que se agravará la imputación a Jurado por la presunta autoría de “homicidio agravado por ensañamiento alevosía y placer en concurso real, cinco hechos”.

Juan Carlos “San Martín” González

Por otra parte el fiscal Beller dijo que se continúa trabajando en la identificación de los dos perfiles abiertos que fueron reconstruidos al inicio de la investigación penal preparatoria y que no son compatibles con los familiares de las personas que fueron denunciadas como desaparecidas.

Resta el análisis de las cámaras de seguridad del Centro de Monitoreo por los lugares donde habrían sido captados las víctimas.