Volvió a perder el "lobo" y ahora solo piensa en el reducido

Gimnasia hoy tuvo su tercer derrota consecutiva en este caso 2 a 0 frente a Agropecuario, en el partido correspondiente a la fecha 32 de la Zona B de la Primera Nacional.

El partido se jugo en el Estadio 23 de Agosto, los goles del duelo los convirtieron Enzo Aguirre a los 61' y Rodrigo Mosqueira a los 87'.



Con esta derrota, el "Lobo" se mantiene con 54 puntos, pero cae al cuarto lugar de la Zona B, detrás de Estudiantes de Río Cuarto, Estudiantes de Buenos Aires y Gimnasia de Mendoza, el puntero de la zona.