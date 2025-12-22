Nicolás Mendoza, el mejor sub 12 en Salta

En Sporting Club Nicolás Mendoza recibió anoche el premio como el mejor sub 12 de la temporada de la Asociación Salteña de Tenis. El jujeño compitió en dobles y singles quedando en el ranking como número uno.

Jugar, esa es la meta de Mendoza que este año compitió a nivel nacional, local, regional, por lo que le sirve para seguir mejorando su juego en esta etapa de crecimiento en la cual se encuentra el tenista de Jujuy Lawn Tennis.

Este año, participó en el mes de junio en el primer provincial saliendo campeón en singles y en dobles junto a Gerónimo Capuzelo, en el mes de agosto volvió a participar del torneo provincial saliendo campeón nuevamente en singles y en dobles, esta vez con Iván Álvarez.

Sin duda un logro más que importante en vista del rodaje tenístico que necesita cada jugador, lo cual le posibilitó participar en torneo de regionales y abiertos donde también se consagró campeón, algo que le permitirá ubicarse en una buena posición para el ranking nacional de la Asociación Argentina de Tenis en el año 2026.