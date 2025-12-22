Podio de Los Delfines en La Rioja

Los Delfines regresaron con varios podios. En dique Los Sauces de La Rioja, se realizó la tercera fecha del Circuito del NOA de aguas abiertas a cargo del Club Náutico local y los nadadores jujeños lograron una muy buena performance.

La escuela que dirige María Vallejo, cubrió con las expectativas, ya que "sabíamos que por los tiempos que venían marcando los chicos en los entrenamientos, podían estar entre los primeros lugares en las diferentes distancias", comentó a diario El Tribuno de Jujuy.

La entrenadora dijo que "tuvimos el debut de Aaron Maraz que si bien no quedó en el podio, fue una muy buena experiencia para él, ya que por primera vez nadó en 2 kilómetros esta modalidad que tiene nuestra disciplina".

Haciendo un repaso de las posiciones, contó que "en los 2k, infantiles damas, Kiara Torrejón finalizó en el tercer puesto, en masculino Agustín Pasarella fue segundo y Lucas Melendres ocupó el tercer lugar", y agregó "también estuvo presente Selena Soto que tampoco logró medalla pero fue un buen trabajo el que realizaron".

Agregó además que "Gustavo Soto en master quedó segundo, Beatriz Ruiz en master C quedó también en el segundo puesto, lo mismo que Alejandra López en master D, todos ellos compitieron en los 4 kilómetros".

María Vallejo contó que "gracias al apoyo de todos, pudimos hacer el viaje todos juntos en un trafic, algo muy positivo, ya que estas actividades, permite fortalecer el grupo humano, son todos muy buenos compañeros, se apoyan entre todos, compartimos momentos", explicó.

Sucede que normalmente "cada nadador viajaba por su cuenta, con su familia, en autos particulares, y nos encantó poder concretar esta salida de esta manera por lo que seguiremos trabajando para que las próxima fechas sean similares".

En este sentido agradeció "el acompañamiento del Intendente de Monterrico, Luciano Moreira, a la Directora de Deportes, Yolanda Párraga que viajó con nosotros, a los que nos compraron los números de las rifas", finalizó la profesora Vallejo. (Gonzalo Díaz).