Exitosa Jornada de Concientización de la OA Jujuy

La Oficina Anticorrupción de Jujuy concretó la Jornada "El rol de los organismos de control en la lucha contra la corrupción", con la participación de la Auditoría General de Provincia, la SUSEPU y la Defensoría del Pueblo de Jujuy. Además, entregó certificados a agentes de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy que se capacitaron en Ética Pública.

PANELISTAS/ PROFESIONALES DEL DERECHO DURANTE LA JORNADA.

La actividad representó la culminación de una serie de acciones ejecutadas en virtud de los 10 años de existencia de la Oficina Anticorrupción de Jujuy, y en el mes Internacional contra la Corrupción –cuya fecha principal establecida por la ONU es el 9 de diciembre.

DURANTE LA JORNADA/ LA PERSENCIA DEL STAFF DE LA OFICINA ANTICORRUPCIÓN DE JUJUY.

La Fiscal Anticorrupción, Dra. Josefa Herrera, destacó la participación de múltiples organismos, aspecto crucial para el fomento de una cultura de responsabilidad pública y compromiso ciudadano. Fue acompañada por el Fiscal Adjunto de la OA, Dr. Javier De Bedia Quintana; el Presidente de la Auditoría General de la Provincia, Dr. Walter Barrionuevo; el presidente de la Superintendencia de Servicios Públicos y Otras Concesiones, Ing. Carlos Oehler; el Defensor Adjunto 1° de la Defensoría del Pueblo de Jujuy, Dr. Pablo Zurueta, y el Defensor Adjunto 2°, Dr. Juan Rodrigo Haquim.

EN LA JORNADA/ AUTORIDADES Y AGENTES MUNICIPALES CAPACITADOS POR LA OA.

En el Salón Éxodo Jujeño del Cabildo Histórico de Jujuy, los representantes de cada organismo detallaron su vinculación en la lucha contra la corrupción, competencias institucionales y pautas recomendadas en la función pública. Asistieron a la Jornada referentes de los tres poderes del Estado Provincial, funcionarios municipales, referentes académicos, estudiantes de ciencias jurídicas y económicas y público interesado en la temática.

ISOLDA CALSINA/ DEL MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN.

Como cierre, los Fiscales Anticorrupción destacaron el rol de la OA Jujuy, y encabezaron la entrega de Certificados a personal del municipio capitalino que se capacitó a lo largo del 2025 en Ética Pública, siguiendo el Convenio suscripto entre ambos organismos. Participaron en este acto la Procuradora Municipal, Dra. Paula Alcoba; el Procurador Adjunto, Dr. Miguel Mallagray; el Secretario de Gobierno, Dr. Ezequiel Aldao Fascio; autoridades de dicha secretaría y de las Direcciones de Control Comercial; Control de Espacio Público; Nocturnidad; Seguridad Alimentaria; Habilitaciones Comerciales; Tasa de Inspección de Seguridad, Salubridad e Higiene.

EN EL SALÓN "ÉXODO JUJEÑO"/ AGENTES MUNICIPALES RECIBIERON SU CERTIFICACIÓN.

Los Fiscales Anticorrupción enfatizaron que la prevención es una herramienta fundamental para la lucha contra la corrupción, como así también remarcaron la importancia del rol de los Organismos de Control en toda sociedad organizada. En virtud de ello, la Oficina se propone como uno de sus objetivos principales continuar con la firma de Convenios con diferentes Instituciones, a los fines de seguir capacitando y concientizando a todos los agentes de la Administración Pública y demás actores de la Sociedad Civil.

IMPORTANTE PARTICIPACIÓN/ DIVERSAS ÁREAS MUNCIIPALES CAPACITADAS EN ÉTICA PÚBLICA.