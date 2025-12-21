Todo listo para celebrar la Navidad con “Amar la vida”

Este martes a partir de las 9 de la mañana, se realizará la jornada "Esperando la Navidad", a través de un desayuno saludable con los niños de la fundación de hidrocefalia "Amar la vida". La cita será en el salón "Ateneo" del cuarto piso del hospital Materno Infantil, donde se harán algunos regalitos con bolsitas de golosinas y vendrá papá Noel para compartir previo a la Navidad y, despedir el año, con agradecimiento por las actividades que se hicieron y expectativas por aquellas que se realizarán en 2026.

"Fue un año muy movido para todos, haciendo los talleres y viendo qué más se puede hacer por los chicos", expresó Gabriela Aguilar quien es la referente de la entidad. En tiempo de balances, recordaron que este año falleció Beatriz Medina, una mamá que acompañó al equipo al cien por cien ya que fue una gran pérdida, porque fueron muchos años de estar y acompañar a la fundación jujeña.

"Es que Beatriz siempre nos colaboraba para hacer las vinchas del 'Bienvenida Primavera', festejando los cumpleaños de nosotros o nos prestaba la casa porque era allí donde encontrábamos tranquilidad. Es pensar y tomar la dimensión de cuando se va una persona y el vacío que queda", expresó Angélica Guzmán quien acompaña a la fundación desde su creación.

JUNTAS SIEMPRE | BEATRIZ MEDINA (1° IZQ.) PARTICIPÓ EN TODAS LAS ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN.

En esta oportunidad, el homenaje al recordar la figura de esta integrante importante de la entidad, es sentir paz y sonreír por la calidad de ser humano que fue y que dejó enseñanzas y una huella imborrable en "Amar la vida".

Las acciones desde la entidad sin fines de lucro siempre motivaron a seguir adelante a los pequeños que la integran. "Este año que viene será triste porque ella no estará físicamente pero en el recuerdo de todos, sí", destacó Guzmán.

Y es en este tiempo, donde la esperanza tiene un valor primordial, ante la llegada del Niño Dios que trae amor e ilusión al mundo. Por ello desde "Amar la vida" el compromiso por seguir trabajando en favor de las personas que tienen esta condición, se mantiene intacto con la responsabilidad de seguir adelante por los niños que son los integrantes que tienen una activa participación en los talleres concretados para su bienestar y mejora de la calidad de vida.

Los padres de los pacientes tienen un rol fundamental en la tarea de compartir sus experiencias y ser incondicionales con sus hijos, ya que son ellos quienes viven el día a día.

JUNTO A LAS NIÑAS | LA FELICIDAD EN LAS PEQUEÑAS.

"Nosotros desde la fundación queremos pacientes autónomos e independientes, que tengan un propósito de vida y que tengan un lugar en el mundo y generar valor para otras personas", resaltó Guzmán.

Es una esperanza ver la posibilidad de seguir en la unión como equipo médico con los pacientes que son los que movilizan todo y los padres que se entrelaza en una red que los sostiene. "Cada niño lo hace desde su lugar y lo logra sin importar las limitaciones. Estamos contentas con la fundación y con el crecimiento", destacó Aguilar.

Importante es recordar que la comunidad puede colaborar con libros de cuentos, o para colorear y lápices de colores además de golosinas y dirigirse a Avellaneda esquina San Juan de Cuyaya.