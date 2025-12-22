Cómo funcionarán las estaciones de servicio y el transporte de media distancia

Con motivo de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, las principales estaciones de servicio del país –incluyendo las redes de YPF, Shell, Axion y Puma– operarán con un horario especial y limitado durante las noches clave, según informó la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines (CECHA).

De acuerdo con los convenios colectivos del sector, no habrá atención al público general ni despacho de combustible en los siguientes horarios:

Nochebuena y Navidad: desde las 22 del miércoles 24 de diciembre hasta las 06 del jueves 25 .

Nochevieja y Año Nuevo: desde las 22 del miércoles 31 de diciembre hasta las 06 del jueves 1 de enero.

Durante esas franjas horarias, las playas de despacho y tiendas asociadas permanecerán cerradas para el público general.

Atención exclusiva para emergencias

CECHA aclaró que, pese al cierre general, se mantendrán guardias mínimas activas en las estaciones para atender de manera exclusiva a vehículos esenciales y de emergencia, como ambulancias, bomberos, fuerzas de seguridad y otros organismos de asistencia pública.

Recomendaciones para los conductores

La entidad gremial recomendó a los usuarios planificar con anticipación para evitar inconvenientes:

Cargar combustible antes de las 22 tanto del 24 como del 31 de diciembre.

Verificar el nivel de combustible antes de iniciar viajes largos.

Tener en cuenta que no habrá atención regular durante la madrugada de ambas festividades.

Modificaciones en el transporte de Jujuy

Por su parte, y en el mismo contexto festivo, la Terminal General Arias de San Salvador de Jujuy informó cambios en los servicios de transporte de media distancia para los ramales provinciales. El objetivo es ordenar la prestación y facilitar la organización de usuarios y trabajadores.

Los principales cambios son:

Zona Ramal: Servicios normales hasta las 22:10 los días 24 y 31. El 25 de diciembre y el 1° de enero habrá servicios intermitentes, con salidas a partir de las 10.

Zona Diques y Valles (El Carmen, Perico, etc.): Perico: 20:30. La Almona: 18, El Carmen y Monterrico: 20, La Mendieta: 17:45 , Aguas Calientes: 18:20 . No habrá servicios el 25 de diciembre ni el 1° de enero en todas las líneas.

Zona Norte (a La Quiaca, Purmamarca): Últimos servicios el 24 y 31 (hasta las 23:15 hs a La Quiaca). El 25 de diciembre, los servicios comenzarán a partir de las 17:00 hs. Para el 1° de enero, los horarios están por confirmar por cada empresa.

Desde la terminal jujeña recomendaron a los pasajeros consultar con anticipación en boleterías o directamente con las empresas ante cualquier duda o posible actualización de último momento.