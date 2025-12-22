Dani Alves podría volver a jugar al fútbol profesional tras ser absuelto por un delito de agresión sexual

El ex futbolista brasileño Dani Alves prepara su regreso al fútbol profesional, cerrando una negociación para convertirse en máximo accionista del Sao Joao de Ver, un club de la tercera división de Portugal, según reportó ESPN Brasil. A sus 42 años, Alves busca cumplir un objetivo inesperado: firmar un contrato como jugador y disputar el tramo final de la temporada con el equipo luso.

La posibilidad de ver nuevamente al defensor sobre un terreno de juego surge después de más de dos años lejos de la actividad deportiva. Alves se ausentó desde enero de 2023, cuando comenzó un proceso judicial en España que derivó en su encarcelamiento tras ser acusado de agresión sexual. El ex jugador permaneció 14 meses en prisión y recuperó la libertad luego de ser absuelto en marzo pasado por el Tribunal de Justicia de Cataluña.

El proyecto de Alves está respaldado por un grupo de inversores brasileños, que lo acompañan en la adquisición del club portugués y en su intención de despedirse del fútbol profesional en activo. La operación para comprar el Sao Joao de Ver está próxima a concretarse y se prevé que el ex lateral derecho se sume como jugador al plantel durante seis meses, de enero a junio, para culminar su carrera en el campo de juego.

Según lo difundido por ESPN Brasil, el Sao Joao de Ver figura actualmente en la novena posición de la Serie A de la tercera división portuguesa. El medio deportivo remarcó que la intención de Alves es poner punto final a su carrera deportiva sobre el césped, y no desde su casa, ni tampoco mientras atraviesa procesos judiciales.

Desde su salida de prisión, el brasileño adoptó un perfil alejado de la exposición mediática. En semanas recientes, se convirtió en noticia tras difundirse unas imágenes que lo mostraban predicando en una iglesia evangélica de Girona. En ese contexto, Alves pronunció declaraciones sobre su nueva manera de encarar la vida: “Hay que tener fe, yo soy prueba de ello”, sostuvo el ex futbolista ante los asistentes.

Durante su tiempo apartado del fútbol, Alves mantuvo una relación cercana con el entorno deportivo europeo y comenzó a desempeñar funciones similares a las de un agente, siempre orientado a buscar su reencuentro con la actividad en el campo de juego. “Desde que salió de prisión, el jugador ha estado trabajando detrás de escena en el fútbol, ​​especialmente en Europa, casi como agente, pero siempre con la idea de volver al verde y, con eso, iniciar el curso para convertirse en entrenador”, detalló ESPN Brasil.

Alves planea aprovechar su experiencia de alto nivel para iniciar una carrera como técnico después de finalizar su etapa como futbolista, paso que contempla dar una vez que cumpla el sueño de volver a vestir los colores de un equipo.

La operación de compra, que lo convertiría en principal accionista del club portugués, también significaría una oportunidad para cerrar el capítulo final como futbolista profesional, una etapa marcada por títulos, reconocimientos y recientes episodios judiciales. El ex defensor, que acumuló trofeos con clubes como FC Barcelona, Juventus y París Saint-Germain (PSG), encara la posibilidad de volver al fútbol en un club propio, con el respaldo de un grupo inversor de su país y la aprobación de las autoridades lusas.

“Hablamos de una decisión que quiere tomar Dani Alves para volver a sentir las botas y el césped”, expuso ESPN Brasil, medio al que el propio jugador ha manifestado su voluntad de retirarse en condiciones dignas. No trascendieron detalles exactos sobre el monto de la operación, aunque fuentes cercanas al club confirman que las negociaciones se encuentran en su fase final.