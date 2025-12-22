Últimos 10 días para presentar la Libreta AUH en ANSES

Desde ANSES de Jujuy informaron que la documentación se recibirá únicamente hasta el 31 de diciembre, y aclararon que no habrá prórroga del plazo establecido.

La presentación de la Libreta AUH es obligatoria, ya que certifica que los niños, niñas y adolescentes cumplieron con los controles sanitarios, el calendario de vacunación y la asistencia escolar correspondiente al ciclo lectivo.

Con este trámite, los titulares de la asignación podrán acceder al cobro del 20% del monto retenido durante el año anterior, beneficio que se libera una vez validada la documentación.

Durante la mañana de este jueves, nuestro matutino recorrió una de las sedes de ANSES, donde se pudieron observar largas filas de personas que se acercaron para completar el trámite antes de fin de año, evidenciando la intención de cerrar el 2025 con la documentación al día.

Cabe recordar que el período de presentación de la Libreta AUH se habilita desde marzo hasta el 31 de diciembre de cada año.

Los horarios de atención en las oficinas de ANSES son de lunes a viernes, de 8 a 14 horas.