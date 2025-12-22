Comienzo de semana con alerta por tormentas

Comenzamos una nueva semana y según lo que indica el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) será una mañana con lluvias aisladas, tormentas aisladas para las tardes y tormentas fuertes para la noche de hoy con probabilidades que llegan al 70%. La temperatura máxima alcanzaría los 27 grados.

En la zona de los pericos también se esperan a partir de la tarde, la temperatura máxima podría llegar a los 30 grados.

En la zona del ramal que ayer fue azotada por el temporal de lluvia y viento para hoy se anticipa una mañana con cielo parcialmente nublado, para la tarde también se espera un cielo parcialmente nublado y a partir de las 17 hay probabilidades de tormentas que llegan al 80%. La temperatura máxima llegaría a los 32 grados centígrados.

En Humahuaca hay 70% de probabilidades de tormentas con una temperatura máxima de 24 grados.

En la ciudad fronteriza de La Quiaca no hay alerta por tormentas por lo que se espera que sea un día con cielo parcialmente nublado con una temperatura máxima que llegaría a los 20 grados.

En Susques la temperatura máxima llegaría a los 17 grados con cielo totalmente despejado.

Alerta amarilla por tormentas fuertes

En nuestra provincia rige una alerta por fuertes tormentas para la noche de hoy en las zonas de El Carmen - Ledesma - Palpalá - San Antonio - San Pedro - Santa Bárbara - Valle Grande - Zona baja de Doctor Manuel Belgrano - Zona baja de Tilcara en donde el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante precipitación en cortos períodos, ocasional caída de granizo y ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 35 mm, que podrían ser superados en forma puntual.

Se recomienda

1- Evita salir.

2- No saques la basura y limpia desagües y sumideros.

3- Desconecta los electrodomésticos y corta el suministro eléctrico si ingresa agua

4- Cerró y aléjate de puertas y ventanas.

5- Retira o aseguró objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

6- Si estás al aire libre, busca refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.