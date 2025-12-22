Seguridad vial: más de 700 actas y sin víctimas fatales en el fin de semana

La Dirección de Tránsito y Seguridad Vial llevó a cabo un amplio despliegue de controles entre el jueves 18 y la noche del lunes 22 de diciembre. El balance arrojó un total de 704 actas de infracción labradas.

Del detalle de las actas, se desprende que la gran mayoría corresponden a faltas varias, con un total de 594. El ítem más significativo en materia de controles preventivos fue la alcoholemia, con 110 conductores detectados conduciendo bajo los efectos del alcohol. Por otro lado, no se registraron infracciones por exceso de velocidad en los puntos de control con dispositivos de medición durante este período.

En cuanto a la siniestralidad, el parte oficial reportó 62 siniestros viales en el mismo lapso. Si bien la cifra mantiene una preocupante frecuencia, el dato positivo es que en ninguno de estos eventos se registraron víctimas fatales.