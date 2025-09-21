Alumnos de la Técnica de Palpalá arman autos eléctricos

El gobernador Carlos Sadir destacó los conocimientos, las capacidades individuales y colectivas y el espíritu innovador de estudiantes de la Escuela de Educación Técnica 1 de Palpalá "General Savio", plasmados en su proyecto de diseño de autos eléctricos de cero emisiones.

En diálogo con el mandatario, los alumnos resaltaron que sus diseños estarán presentes en el Desafío Eco YPF, competencia de autos eléctricos de cero emisión, diseñados por estudiantes de escuelas técnicas de Argentina. Este año se realizará el 8 y 9 de noviembre en el autódromo de "Concepción del Uruguay", Entre Ríos.

Nuevamente, la EET 1 participará con dos diseños de vehículos, uno desarrollado por un equipo mixto y otro a cargo de un equipo femenino.

Cabe indicar, que la iniciativa no solo promueve el aprendizaje de nuevas energías, sino que apunta al trabajo colaborativo entre estudiantes y docentes.

Hace meses que los estudiantes de la Técnica de Palpalá trabajan para finalizar sus dos diseños.

Sadir expresó que "esta es una escuela importante para la provincia", y puntualizó que sus alumnos "son un ejemplo para otros estudiantes". Además, valoró "las ganas por participar" en dicho desafío que les permite "aplicar su aprendizaje y poder generar ideas que promuevan la toma de conciencia del cuidado del medio ambiente".

Por su parte, el profesor José Vargas resaltó que "el gobernador motivó a los estudiantes a seguir trabajando en equipo" y añadió que "este tipo de proyectos permite la práctica de la convivencia, compañerismo y amistad". Indicó que "tenemos muchos ex alumnos que eligieron carreras de ingeniería gracias a estas experiencias".

En tanto, la estudiante Malena Flores comentó que "nos agradó que el gobernador conozca nuestro proyecto y se interese en lo que estamos trabajando. En esta oportunidad, se está construyendo un nuevo prototipo a cargo de chicas solamente", subrayó. A su turno, Érica Naiki expresó que el equipo femenino tiene el desafío de mantenerse todos los años en la competencia.

También estuvieron en el encuentro directivos y docentes de la escuela.