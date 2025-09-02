Dólar: el gobierno anunció que intenvendrá en el mercado cambiario

El Gobierno anunció que intervendrá desde hoy en el mercado cambiario para calmar al dólar. El secretario de Finanzas del Ministerio de Economía, Pablo Quirno, dio a conocer el giro en la política cambiaria a través de las redes sociales.
“El Tesoro Nacional anuncia que a partir del día de la fecha participará en el mercado libre de cambios con el fin de contribuir a su liquidez y normal funcionamiento”, dijo Quirno en su cuente de la red social X (ex Twitter).
Noticia en desarrollo