2 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
Por los clubes
ajedrez
atletismo
El tiempo en Jujuy
Sudán
Agua Potable Jujuy SE
Afganistán
corte de agua
Onda estudiantil
Dólar
Economía

Dólar: el gobierno anunció que intenvendrá en el mercado cambiario

A través de sus redes sociales lo anunció el secretario de Finanzas, Pablo Quirno.

Martes, 02 de septiembre de 2025 11:10

El Gobierno anunció que intervendrá desde hoy en el mercado cambiario para calmar al dólar. El secretario de Finanzas del Ministerio de Economía, Pablo Quirno, dio a conocer el giro en la política cambiaria a través de las redes sociales.

El Gobierno anunció que intervendrá desde hoy en el mercado cambiario para calmar al dólar. El secretario de Finanzas del Ministerio de Economía, Pablo Quirno, dio a conocer el giro en la política cambiaria a través de las redes sociales.

“El Tesoro Nacional anuncia que a partir del día de la fecha participará en el mercado libre de cambios con el fin de contribuir a su liquidez y normal funcionamiento”, dijo Quirno en su cuente de la red social X (ex Twitter).

Noticia en desarrollo

Temas de la nota

Temas de la nota

