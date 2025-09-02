Distinción para el Municipio en consumo problemático

La Dirección de Salud Integral y Género del Municipio capitalino fue distinguida a nivel internacional por el Programa de Pasantías Interinstitucionales sobre Drogas entre España y América Latina (Pideal), dentro de su iniciativa "Igual Drogas", una propuesta que busca promover y fortalecer el aprendizaje, intercambio y colaboración entre profesionales de América Latina y España, responsables de diseñar e implementar políticas públicas sobre drogas. Este reconocimiento se traduce en la obtención de una beca para realizar una pasantía profesional en España, otorgada al equipo técnico del Departamento de Prevención de Consumos Problemáticos, por su sostenido trabajo en el abordaje local del consumo problemático de sustancias.

Al respecto, el secretario de Desarrollo Humano del Municipio, Rodrigo Altea, destacó la importancia de esta distinción: "Venimos trabajando en la promoción y prevención de distintas cuestiones que tienen que ver con el buen vivir de los vecinos, principalmente con el tema del consumo problemático, y en este sentido fuimos reconocidos junto al Municipio Ceres a nivel nacional con una beca para nuestro equipo municipal, porque esta labor es de empleados públicos municipales para asistir a una jornada de capacitación en España, con una posibilidad de ir a Valencia, a Madrid o a Barcelona, a un curso con el que buscamos seguir fortaleciendo los equipos en esta temática que es el consumo problemático".

Por su parte, Laura Ferrero, jefa del Departamento de Prevención de Consumos Problemáticos, remarcó que esta beca consiste en el diseño de políticas públicas a nivel local, resaltando que el Municipio desde 2014 trabaja en la temática.