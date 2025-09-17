Gendarmes secuestran hojas de coca, cocaína y marihuana

Efectivos de Gendarmería Nacional secuestraron más de siete kilos de cocaína, más de tres kilos de marihuana y más de 225 kilos de hojas de coca en su estado natural, en dos procedimientos registrados en Humahuaca y en Tumbaya.

Uno de los hechos estuvo a cargo de los efectivos de la Sección "Humahuaca" dependientes del Escuadrón 53 "Jujuy", quienes se encontraban desplegados sobre la ruta nacional Nº 52, a la altura del paraje Ronqui Angosto, cuando observaron que un automóvil realizaba un giró en "U" antes de llegar al puesto de control, arrojando un elemento durante la huida.

Los gendarmes efectuaron un rastrillaje en la zona y detectaron un bolso con diez paquetes de diferentes formas en su interior.

Con autorización de la Unidad Fiscal Federal de la provincia, se efectuó la prueba de campo Narcotest, confirmando que siete de los "panes" contenían cocaína, con un peso total de 7 kilos 148 gramos, mientras que los tres restantes correspondían a marihuana, con un peso total de 3 kilos 124 gramos.

En la localidad de Volcán

En otro procedimiento, personal de e esa localidad, detuvo la marcha de un vehículo particular que arribó al puesto de control ubicado en un tramo de la ruta nacional Nº 9.

Al ser alertados por un olor característico proveniente del interior del rodado, los uniformados procedieron a profundizar la inspección, detectando seis bultos que contenían paquetes con hojas de coca en estado natural.

En presencia de testigos, los funcionarios efectuaron el pesaje, confirmando un total de 225 kilos 100 gramos.

La Fiscalía interviniente dispuso el secuestro de la sustancia estupefaciente, en el marco de la Ley 23.737, como así también de la mercadería en infracción a la Ley 22.415 "Código Aduanero".