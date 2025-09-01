Los 20 representantes para la Feria Nacional de Ciencias

Veinte proyectos representarán a Jujuy en la instancia nacional de la Feria de Educación, Arte, Ciencias y Tecnología 2025. La Fase Matemática se realizará del 1 al 3 de octubre en Posadas (Misiones), la de Arte del 6 al 8 de octubre también en Posadas, la de Ciencias del 29 al 31 de octubre en Cafayate (Salta) y la de Tecnología del 18 al 20 de noviembre en Caba.

Fueron seleccionados en la instancia provincial concretada la semana pasada en el Colegio Nº 59 "Olga Márquez de Aredez". Participaron 95 proyectos escolares dando vida a un espacio de creatividad, innovación y trabajo colaborativo, donde estudiantes y docentes compartieron investigaciones, experiencias y aprendizajes.

Matemática: "Matemáticas ancestrales: la sabiduría de los pueblos indígenas" de la Escuela Secundaria Rural Nº 4; "Matemática que inspira: entre fractales y simetría" de la Escuela Nº 473 de Calilegua; "Descubriendo la geometría a través de tangram y mandalas" de la Escuela Nº 261 "Provincia de Tucumán" de Libertador y "Geometría que vuela" del Fasta de Libertador.

Tecnología: "Nada por aquí, algo por allá: la magia de la tecnología de los materiales reutilizables" del IES Nº 5 de Capital; "El dique de Lozano" del Bachillerato Nº 24 de Lozano; "Con mis manos" de la Escuela Normal "Dr. Eduardo Casanova" de Tilcara; "Energía que da vida: el sol y la tecnología al servicio de la huerta escolar" del Colegio Nuevo Horizonte Nº 1 de Capital; "Food Lab" del Colegio Nº 18 de Coranzulí; "Dulce Zumbido" de la Escuela Agrotécnica Nº 8 de Abra Pampa y "Solo a gusto en la Quebrada" de la EET Nº 1 "General Manuel Belgrano" de Maimará.

Arte: "Artisteando" del JIN Nº 25 de la Escuela Nº 443 de San Pedro; "Naturaleza moldeable" de la Escuela Nº 43 de Quichagua (Cochinoca); "Samilantes guardianes de la cultura" del Colegio Polimodal Nº 2 de Abra Pampa y "Makiwan Qarapi Ruwasqa: hecho a mano en cuero" del Colegio Secundario Nº 44 de Varas. Y "Arte sincero: en la soledad del silencio" del Colegio Secundario Nº 26 de Uquía.

Ciencias: "La patrulla de las plantas" del JI Nº 1 "Niño Jesús" de Fraile Pintado; "Un tesoro con espinas" del Colegio "San José Patrono" de Perico; "Sermonilla: como símbolo de conservación" del Colegio Secundario Nº 57 de Caspalá y "Transición energética en Jujuy: un análisis interdisciplinario hacia una matriz energética" del IES Nº 9 "Juana Azurduy" de San Pedro.

La directora de Promoción y Divulgación Científica, Gabriela Camacho, felicitó a cada equipo por la calidad de sus trabajos, la diversidad de temáticas y la dedicación en cada exposición. El director de la Agencia de Ciencia Luis Bono destacó que la Feria es un espacio único donde se refleja la pasión por la investigación en todos los niveles.