7 de Agosto,  Jujuy, Argentina

Día de San Cayetano

Operativo de seguridad durante la celebración

Para garantizar el correcto desarrollo durante las actividades, habrá cortes de calles y acompañamiento.

Jueves, 07 de agosto de 2025 01:03
PROCESIÓN | TENDRÁ EL ACOMPAÑAMIENTO DE UN GRAN OPERATIVO DE SEGURIDAD.

La Dirección de Tránsito y Transporte de la Municipalidad de Palpalá brindó detalles de planificación del importante operativo de tránsito que se implementará hoy para garantizar la seguridad durante las actividades.

La Dirección de Tránsito y Transporte de la Municipalidad de Palpalá brindó detalles de planificación del importante operativo de tránsito que se implementará hoy para garantizar la seguridad durante las actividades.

Las mismas tendrán cortes de calles y el acompañamiento de la procesión.

La planificación del operativo incluye la colaboración con la Parroquia San Cayetano para adecuar el recorrido de la procesión a las necesidades de seguridad y circulación.

La logística contempla también la limpieza e iluminación del predio, la mejora de las calles, la seguridad ciudadana, el control de los productos alimenticios y la participación de organismos de salud (Same) y seguridad (Policía de la Provincia). El municipio proveerá la infraestructura necesaria, incluyendo el escenario y la ornamentación.

 

