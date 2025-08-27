Asesinó a puñaladas a un hombre y fue detenido

Un violento episodio se registró en la ciudad de Libertador General San Martín, donde un hombre asesinó a puñaladas a otro, con quien consumía bebidas alcohólicas, y fue detenido tras un operativo cerrojo. Hoy el inculpado será imputado de manera formal por el presunto delito de "homicidio simple" y se dictará su prisión preventiva.

Según fuentes consultadas por este diario, el crimen se registró el pasado sábado alrededor de las 4.30 en la intersección de las calles Gregorio Matorra y Mariano Moreno del barrio San Francisco de la mencionada ciudad.

Fue en esas circunstancias que dos hombres consumían bebidas alcohólicas y en un momento determinó se produjo una acalorada discusión que terminó cuando uno de los protagonistas extrajo un arma blanca y atacó a puñaladas a la víctima.

Vecinos del sector alertaron telefónicamente a las autoridades, sobre la presencia de una persona desvanecida con heridas sangrantes, y una comisión policial se constituyó de inmediato.

En el lugar constataron que se trataba de un hombre de 39 años con abundante pérdida de sangre, dieron intervención al personal del Same, pero lamentablemente la víctima carecía de signos vitales.

Asimismo, desplegaron un operativo cerrojo en el mencionado sector barrial y lograron dar con el paradero del inculpado, un hombre de 28 años, que fue detenido y quedó a disposición de la Justicia.

Tras las tareas de rigor del personal del departamento de Criminalística en el lugar de los hechos, el personal del Cuerpo de Bomberos trasladó a la víctima a la morgue del Poder Judicial San Pedro.

La misma fuente confió a este matutino que el pasado lunes tuvo lugar la autopsia que determinó que el deceso de la víctima se produjo por un shock hipovolémico por herida de arma blanca.

Además, hoy tendrá lugar una audiencia donde el inculpado (28) será imputado de manera formal por el presunto delito de "homicidio simple" y se dictará su prisión preventiva.

La investigación se encuentra a cargo del fiscal Ernesto Resúa del Ministerio Público de la Acusación.