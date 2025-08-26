"Pisar Malvinas" una experiencia imperdible en el Cabildo

El Instituto de Artes Audiovisuales de Jujuy, presentará “Pisar Malvinas” una propuesta inmersiva desarrollada por Federico Ledesma, que llega por primera vez a la provincia.

Se trata de un recorrido histórico, arqueológico y geológico por paisajes del territorio argentino, en el que el público podrá interactuar mediante el sistema de trackeo de manos de Oculus Quest y desplazarse dentro de un área determinada.

La experiencia se desarrollará el día jueves de 10 a 12 hs en el salón Belgrano del Cabildo con entrada libre y gratuita.

“Pisar Malvinas” invita a conectarse con nuestro territorio y profundizar en su conocimiento. Este es un proyecto tiene fines educativos y surgió como tesis de Federico Ledesma en la carrera de Animación 3D y Efectos Visuales de la Universidad Nacional de San Martín. Actualmente se encuentra exhibido en el Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur (CABA), Espacio Tecnológico (Río Grande) y Ecocentro Pampa Azul (Puerto Madryn).

Federico Ledesma

Es desarrollador de tecnologías inmersivas y artista VFX especializado en Digital Twins y Unreal Engine. Formó parte del equipo que realizó las fotogrametrias de la serie El Eternauta y además se desempeñó como Unreal Engine Artist. Actualmente es docente en Image Campus, en el trayecto de Digital Twins.

En el marco de su visita a la provincia como capacitador del Laboratorio de Tecnologías XR, comparte esta experiencia con el público jujeño. Los interesados también podrán experimentar “Pisar Malvinas” el viernes, de 10:30 a 13:30 hs, en el Teatro Mitre, durante la Muestra Final del Laboratorio, donde se presentarán además los productos desarrollados.