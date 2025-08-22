River sufrió ante Libertad y por Armani está en cuartos

River avanzó a los cuartos de final de la Copa Libertadores al vencer en los penales 3 a 1 a Libertad de Paraguay, luego de igualar 1 a 1 en el tiempo regular en el Monumental. Anoche el arquero "millonario", Franco Armani, atajó el penal de Marcelo Fernández, antes marraron Recalde y Caballero, para ahora recibir a Palmeiras y definir la llave en Brasil.

River acorraló a los paraguayos pero a los 10' Libertad sorprendió con una contra, Hugo Fernández la picó por encima de Armani y Martínez Quarta salvó la caida. Luego Quintero asistió perfecto a "Nacho" Fernández pero tapó el arquero visitante. Sin embargo, a los 30' Driussi de cabeza puso el 1 a 0 tras un rebote del travesaño. Y un par de desconcentraciones en el fondo, terminó en el empate de Libertad en un córner donde Robert Rojas convirtió "la ley del ex".

La segunda mitad fue sorpresiva porque Libertad salió enérgico a jugar y llevó peligro. Luego otra vez Quintero asistió a Driussi y el delantero no llegó a rematar cómodo en River. Ahí perdió a Galoppo por doble amarilla y remó con 1 menos. Se le complicó el panorama al "millo" y sufrió pero Armani salvó los remates de Aguilar, Melgarejo y Sanabria.