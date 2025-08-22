¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

22 de Agosto,  Jujuy, Argentina
Alerta Amarilla
copa jujuy
Corredor Bioceánico
marcha evocativa
Liga quebradeña
Walter Villegas
PRIMERA NACIONAL
La Quiaca
CASA DEL HORROR
Copa Libertadores
Copa Libertadores

River sufrió ante Libertad y por Armani está en cuartos

El golero atajó un tiro clave en penales y le dio la clasificación al "millo" que resistió con 10 hombres.En los 90' igualó 1 a 1 donde Driussi abrió la cuenta pero Rojas convirtió para los paraguayos.

Viernes, 22 de agosto de 2025 01:56
RIVER SUFRIÓ CON LIBERTAD | EN EL ESTADIO "MONUMENTAL" PASÓ POR PENALES Y ESTÁ EN CUARTOS DE LA LIBERTADORES.

River avanzó a los cuartos de final de la Copa Libertadores al vencer en los penales 3 a 1 a Libertad de Paraguay, luego de igualar 1 a 1 en el tiempo regular en el Monumental. Anoche el arquero "millonario", Franco Armani, atajó el penal de Marcelo Fernández, antes marraron Recalde y Caballero, para ahora recibir a Palmeiras y definir la llave en Brasil.

River acorraló a los paraguayos pero a los 10' Libertad sorprendió con una contra, Hugo Fernández la picó por encima de Armani y Martínez Quarta salvó la caida. Luego Quintero asistió perfecto a "Nacho" Fernández pero tapó el arquero visitante. Sin embargo, a los 30' Driussi de cabeza puso el 1 a 0 tras un rebote del travesaño. Y un par de desconcentraciones en el fondo, terminó en el empate de Libertad en un córner donde Robert Rojas convirtió "la ley del ex".

La segunda mitad fue sorpresiva porque Libertad salió enérgico a jugar y llevó peligro. Luego otra vez Quintero asistió a Driussi y el delantero no llegó a rematar cómodo en River. Ahí perdió a Galoppo por doble amarilla y remó con 1 menos. Se le complicó el panorama al "millo" y sufrió pero Armani salvó los remates de Aguilar, Melgarejo y Sanabria.

 

