¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

°
18 de Agosto,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Complejo Fronterizo Jama
elecciones en bolivia
Rusia
Elecciones 2025
Seguridad Vial
Agencia de Control de Concesiones
Jujuy
Elecciones 2025
Ministerio de Economía
Rusia
Complejo Fronterizo Jama
elecciones en bolivia
Rusia
Elecciones 2025
Seguridad Vial
Agencia de Control de Concesiones
Jujuy
Elecciones 2025
Ministerio de Economía
Rusia

DÓLAR OFICIAL

$1310.00

DÓLAR SOLIDARIO

$2161.50

DÓLAR BLUE

$1320.00

3884873397
PUBLICIDAD
Elecciones 2025

Alejandro Vilca por el FITU

El dirigente municipal tratara de renovar su banca en la Cámara de Diputados de la Nación. 

Lunes, 18 de agosto de 2025 08:09

El Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad (FITU) tiene como candidato una vez más al dirigente municipal Alejandro Vilca quien intentara mantener y sostener la banca que hoy ocupa en la Cámara de Diputados de la Nación.

Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

El Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad (FITU) tiene como candidato una vez más al dirigente municipal Alejandro Vilca quien intentara mantener y sostener la banca que hoy ocupa en la Cámara de Diputados de la Nación.

Quien acompaña a Vilca en la lista 504 es una vez más Natalia Morales quiena ctualizalmente es diputada provincial y en tercer lugar el concejal palpaleño Julio Mamaní.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD