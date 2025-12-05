El Colectivo Teatro estrena “Monte Criatura Salvaje”

Fabiola Vilte e Iván Santos Vega, son El Colectivo Teatro, un proyecto que se llenó de acciones desde su nacimiento, todas muy trascendentales, como ser producciones teatrales, la fundación de un espacio multicultural que duró varios años en Palpalá (El Galpón de los Sueños), encuentros y seminarios propiciados por ellos, giras, becas, y sin dudas la pisada es fuerte.

Están cumpliendo veinte años de amistad y de trabajo, porque se conocieron estudiando en Tucumán, continuaron haciendo arte y gestionándolo, provocándolo en las infancias, y muchos más, y la celebración es con un nuevo estreno. Mañana y el domingo a las 18, en el Museo Arqueológico "Dr. Eduardo Casanova" de Tilcara (Belgrano 445 de esa ciudad), verá la luz "Monte Criaturas Salvajes"

Se trata de un trabajo de investigación en el que se cruzan los lenguajes del teatro, la performance y la instalación. A partir de la Leyenda del Cacuy, una de las leyendas más populares del NOA, se despliegan escenas en las que los sonidos, elementos de la naturaleza y el paisaje del monte construyen momentos poéticos con la palabra y cuerpo de los actores.

Ambos coinciden por primera vez en escena, puesto que, en sus dos producciones anteriores, en una actuó Fabiola dirigida por Iván y en la otra Iván dirigido por Fabiola. Querían en estos veinte años hacer algo juntos actuando, y esa amistad, que es compañerismo entre ambos, respeto y admiración mutua, y objetivos comunes en pos de la experimentación artística, los llevó a elegir un tema como es la hermandad, y por eso la leyenda de base. Lo cierto es que la relación es más que amistad, más que hermandad y más que compañerismo y eso se nota en el entusiasmo con que cuentan cada proyecto.

Lo novedoso esta vez, es también el espacio elegido, el de un museo, donde pretenden unir al público del museo, que se encontrará con una puesta escénica, y al público teatrero que podrá también recorrer el museo. En este punto, fue muy importante la intervención y el apoyo de su directora Inés González de Prada.

El proceso

EL COLECTIVO TEATRO | IVÁN SANTOS VEGA Y FABIOLA VILTE EN NUESTRA REDACCIÓN.

Los procesos de El Colectivo suelen ser largos, nacen con una idea y mutan evolucionan y cambian con estudios, investigaciones, experiencias, intervenciones de otras disciplinas "La obra nace del deseo de trabajar los dos en la actuación, de encontrarnos en la escena", comienza contando Fabiola, "y poder contar que somos muy amigos, y muy hermanos, por eso fuimos por esta leyenda de hermanos".

"Nosotros partimos de la Leyenda del Cacuy, queríamos deconstruirla, porque teníamos una mirada sobre ella y queríamos trabajar otros aspectos", continúa Iván.

"Somos animales de las artes escénicas no solamente en la producción sino también en la gestión, y muy especialmente en la gestión de públicos.

Y Fabiola asegura: "Se pueden formar espectadores desde las instituciones, desde los grupos de teatro, desde una sala grande o pequeña, en cualquier punto del país. Hay públicos que si no hay un mediador no llegan al teatro". Esto sin dudas está considerado en este cruce de expectativas entre el público de teatro y el público de museos, que se producirá con "Monte Criaturas Salvajes".

"En este proceso de 'Monte Criaturas Salvajes' nos colaboró mucho Gimena Ducci, una profesional del teatro más joven que nosotros, que tiene otro vínculo con las narrativas", continúa Fabiola.

"La leyenda fue la excusa, tomamos el texto, lo desarmamos, empezamos a armar escenas, a investigar", detalla la actriz.

En 2024 se entrenaron con la bailarina jujeña que vive en Brasil, Florencia Carrizo. "Queríamos dialogar desde Jujuy con las teatralidades de la región y del mundo", expresa Fabiola "y entonces apostamos a la performance, lo tecnológico, lo audiovisual, es decir el cruce de lenguaje".

Ambos destacaron también el aporte del propio Tiziano Cruz, quien se ofreció a dar su mirada y hacer como una clínica con ellos. "Nos orientó en las nuevas dramaturgias y en romper con algunas cosas que nosotros ya teníamos establecidas", dice Iván.

Por otro lado explica Iván "en este proceso nosotros juntamos todos nuestros saberes y no es sólo teatro".

"Nuestra participación en el colectivo de Identidad Marrón también nos ha permitido mirar nuestro trabajo desde otro punto de vista que es el antirracismo y la decolonialidad. Una de las formas de hacerlo desde el teatro, es pensar en nuestras ancestralidades, que son nuestras fiestas, donde el actor era además bailarín y músico. Era una sola entidad y nosotros recuperamos esa idea", comenta Fabiola.

Y una vuelta más

En algún momento "empezamos a pensar que estos dos hermanos estaban en un entorno, y nosotros que los dos practicamos budismo, tenemos un concepto que es la inseparabilidad del sujeto con su ambiente, y que, si uno transforma la propia vida, también transforma el ambiente", comenta Iván, "que también están en la cosmovisión andina, como la convivencia armoniosa entre las personas, los animales y el ambiente".

Por esto es que la obra aborda, a partir de una dramaturgia colectiva la amenaza constante que sufre el monte como paisaje natural y social en este contexto actual de incremento de incendios forestales, sequía, destrucción del ambiente que empuja a las comunidades a la lucha por defensa del territorio para asegurar la supervivencia.

La opinión

“Buscando la articulación”

La idea de trabajar con Fabiola e Iván surge de algo que venimos trabajando en el museo, que es la articulación de las colecciones con otros lenguajes artísticos.

Es decir, la construcción de un diálogo, de una construcción de sentidos que vayan más allá de lo que específicamente sucede en una muestra vinculada a una exposición temporaria o permanente.

Nos proponemos buscar maneras en que el conjunto de los materiales que forman parte de los objetos que están en las salas del museo puedan dialogar y construir otros sentidos que interpelar, sensibilizan y desarrollan otras formas de comprender las prácticas de los grupos con los que nosotros estamos trabajando, o la comprensión de las materialidades en las distintas prácticas que desarrollan por ejemplo en este caso, comunidades guaraníes o chané.

Nos pareció muy lindo que ensayen acá y sus reflexiones sobre el museo. Para nosotros, acompañar la producción de esta obra en un contexto donde el teatro están siendo condicionadas por la quita de apoyos.