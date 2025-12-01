"Zootopia 2" supera a "Avengers: Endgame" e impone nuevo récord

La nueva entrega de Disney, Zootopia 2, dirigida por Jared Bush y Byron Howard, ha batido récords de taquilla a nivel mundial, logrando el mejor debut global para una película animada y el cuarto más alto de cualquier género en la historia. La película superó ampliamente las expectativas de la industria, impulsada por el notable recibimiento en China, donde estableció nuevas marcas, y por el tradicional atractivo de Disney en el mercado familiar internacional.

Cifras históricas y récords alcanzados

Zootopia 2 logró, en solo cinco días de exhibición, ventas de entradas por un valor aproximado de 556 millones de dólares a escala mundial. Esta cifra representa la mayor apertura global para una cinta animada (superando a la china Ne Zha 2), y la cuarta mayor de todos los tiempos, por detrás de Avengers: Endgame, Avengers: Infinity War y Spider-Man: No Way Home, títulos que superaron la barrera simbólica de los dos mil millones de dólares en sus trayectorias de taquilla. Para Disney, esto significa también el estreno más exitoso de su historia en animación, resultado de estrategias de lanzamientos simultáneos en mercados clave y campañas de marketing de gran escala.

En China, Zootopia 2 marcó nuevos hitos tanto para títulos extranjeros como para el cine animado en general. Obtuvo 272 millones de dólares en apenas cinco días, superando el total histórico de la primera Zootopia en ese país, consolidando a la secuela como la animación extranjera más taquillera allí. Además, alcanzó el sexto mejor estreno (incluyendo producciones locales) en la historia del país y la segunda mejor apertura para una producción extranjera, solo superada por Avengers: Endgame. En otros países como Francia, Corea, México y Alemania, la película lideró la taquilla, aunque con cifras notablemente menores: aproximadamente 15,7 millones de dólares en Francia, 14,7 millones en Corea, 11,2 millones en México y 9,5 millones en Alemania.

Cambios en la industria y tendencias de consumo

El alto nivel de asistencia a Zootopia 2 durante el fin de semana de Acción de Gracias en Estados Unidos fue fundamental para impulsar nuevamente la concurrencia a las salas tras la pandemia. Disney recuperó su histórica supremacía en estas fechas, logrando la segunda mejor apertura de la historia para ese fin de semana, solo superada por Moana 2. Además, la película evidenció un aumento del 239 por ciento respecto al estreno de la primera entrega de la saga, un crecimiento pocas veces visto en franquicias animadas.

Para los directores Jared Bush y Byron Howard, así como para los protagonistas Ginnifer Goodwin, Jason Bateman y Ke Huy Quan, esta película representa su mayor éxito profesional en términos de taquilla. El crecimiento de los personajes Nick Wilde y Judy Hopps, junto a la introducción del enigmático reptil representado por Quan, ofreció una combinación de elementos nostálgicos y novedades en la trama que atrajo a públicos de todas las edades.

Impacto social y contradicciones en torno al éxito

El caso de Zootopia 2 pone en evidencia cómo los cambios en los hábitos de consumo impulsados por la pandemia han modificado la forma en que las familias van al cine. El auge de las experiencias premium como IMAX demuestra que los espectadores buscan incentivos distintivos para salir de casa, lo cual eleva los estándares para futuros estrenos de alto presupuesto.

No obstante, este crecimiento no se replicó de la misma forma en todos los mercados. Mientras China registró un crecimiento notable, motivado en parte por la reciente inauguración de Zootopia Land en el parque Shanghai Disneyland, países de Europa y regiones como México y Alemania reflejaron cifras más modestas en comparación con Asia. Esta disparidad podría deberse tanto a diferencias culturales como a estrategias locales de lanzamiento y promoción. En Estados Unidos, la película fue superada únicamente por secuelas previas de Disney (Moana 2), confirmando el dominio casi absoluto del estudio en fechas clave del calendario cinematográfico.

Por otro lado, a pesar de los elogios recibidos tanto en Disney como en las compañías asociadas, la dependencia de los principales mercados asiáticos y de formatos como IMAX plantea dudas sobre la sostenibilidad de estos resultados ante posibles cambios regulatorios o nuevas crisis sanitarias. Además, resalta la brecha existente entre las megaproducciones y el resto de la oferta audiovisual, ya que solo un reducido grupo de franquicias consigue atraer la atención de millones en su primer fin de semana, relegando al resto de las producciones a un interés mucho menor.