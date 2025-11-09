Luego de 6 años de reclamos por justicia, comienza el juicio

Luego de seis años y medio de espera el miércoles será la primera audiencia de debate en el juicio que investiga la muerte de Rubén Oviedo. El hombre de 77 años que perdió la vida tras ser atropellado el 13 de abril de 2019 por un motociclista, que manejaba alcoholizado, en inmediaciones del Parque San Martín de la capital jujeña. El único imputado, Mauro Luciano Aredes, quien llega en libertad, está acusado del presunto delito de "homicidio simple con dolo eventual".

La Sala III de los Tribunales jujeños va a ser el escenario de las audiencias que están programadas para los días miércoles 12, desde las 16, y viernes 14, a partir de las 8.30. El tribunal en función de juicio está compuesto por los magistrados María Margarita Nallar, presidente de trámite, Mario Ramón Puig y Ana Carolina Pérez Rojas.

El inicio de los debates llega después de la audiencia preliminar desarrollada el pasado 18 de septiembre en la cual, con la presencia del mismo tribunal, se resolvió la admisibilidad de las pruebas presentadas por la Fiscalía, tal como lo informó El Tribuno de Jujuy dos días después.

Ante los magistrados, en las dos audiencias programadas van a comparecer testigos del hecho que se investiga, personal policial y médico que acudió en los primeros minutos del siniestro, así como también miembros de Criminalística que realizaron los peritajes pertinentes en abril de 2019.

De esta manera, luego de seis años reclamando justicia y suspensiones de la primera audiencia preliminar, con la confirmación de los debates se encamina la resolución del caso.

Los hechos investigados

De acuerdo a la requisitoria fiscal, el 13 de abril de 2019 el único acusado, Mauro Luciano Aredes, conducía una motocicleta de alta cilindrada, acompañado por otra persona, cruzó el semáforo en rojo y atropelló a Rubén Oviedo, de 77 años. La víctima caminaba desde la vereda del hospital "Materno Infantil" hasta el Parque San Martín, en donde estaba por participar de una clase de tango.

En un primer momento el inculpado intentó fugarse del lugar, aunque fue detenido por los transeúntes y luego aprehendido por los efectivos policiales. Seis horas más tarde del siniestro, el protagonista fue sometido al control de alcoholemia que resultó positivo en 0,25 gramos de alcohol por litro de sangre (g/l).

A raíz de ser embestido, Oviedo fue diagnosticado con traumatismo encéfalo craneal grave, además de sufrir una fractura expuesta y falleció en enero de 2020, luego de nueve meses de internación en terapia intensiva.

La espera en la recta final

TRIBUNALES | LA SALA III SERÁ EL ESCENARIO DE LOS DEBATES.

Pasaron seis años y medio y la espera parece entrar en la recta final de una futura sentencia que le lleve la tan ansiada tranquilidad a la familia Oviedo. Luego del largo período de incertidumbre transitado y una fuerte sensación de injusticia que sobrevoló en gran parte de este tiempo. No obstante, se confirmaron las dos audiencias programadas para el miércoles y el viernes, de la presente semana.

En los años transcurridos fueron varias las situaciones que debieron ser sorteadas antes de los debates que se vienen en los próximos días. Por ejemplo, si bien a principios de 2022 se pidió la elevación a juicio de la causa, durante ese año los recursos presentados por la defensa dilataron los tiempos para el inicio de las audiencias. Dos años más tarde, en septiembre de 2024 y el 12 de diciembre pasado, se suspendieron las audiencias preliminares. Estas situaciones generaron el malestar de los seres queridos de Rubén Oviedo, sabiendo que luego llegaba la feria judicial y la espera iba a continuar en 2025.

“Cuando nos presentamos en la audiencia, recién ahí tomamos conocimiento de que la jueza que preside el tribunal se encontraba afectada a otra audiencia y no se pudo llevar a cabo”, afirmó en ese momento Carlos Sebastián Espada, quien representa a la familia Oviedo. “La impotencia, la bronca porque hacía seis meses que veníamos esperando esta fecha y de repente nos salen con esto. Yo digo, otra vez lo atropellan a mi papá.

Esta falta de respeto, esta cuestión de que siguen dilatando, chicaneando y pasa el tiempo”, aseguró a este matutino por esos días de 2024 Patricia Oviedo, hija de la víctima. Además, en los años transcurridos y gracias a las pruebas que fueron recabas por la querella, se logró cambiar la carátula de la causa de “lesiones culposas” a “homicidio simple con dolo eventual”, tal cual llega a la instancia de debate.