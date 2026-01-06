Diputados por Jujuy de LLA apoyan captura de Maduro

El bloque oficialista de legisladores nacionales, presentó un proyecto de Declaración para que la Cámara de Diputados de la Nación, respalde el accionar del presidente de Estados Unidos, Donald Trump sobre Venezuela y la detención de Nicolás Maduro.

La iniciativa en favor de la captura y remoción del territorio venezolano del dictador Maduro y su esposa Cilia Flores, lleva la firma de todos sus miembros, entre ellos los jujeños Alfredo González, Barbara Andreussi y Manuel Quintar.

En el documento consideran que los acontecimientos representan un paso significativo hacia el restablecimiento del orden democrático, el respeto por los derechos humanos y la vigencia del Estado de Derecho en la República Bolivariana de Venezuela.

El proyecto expresa el respaldo de la Cámara a la captura del usurpador Maduro y su esposa Flores aprehendidos y trasladados fuera de Venezuela, el pasado 3 en el marco de una operación de gran escala liderada por los organismos de combate al crimen organizado y narcotráfico de Estados Unidos".

La operación se realizó con la colaboración de fuerzas del orden estadounidenses, culminando con la salida del país del mandatario venezolano junto a su cónyuge, hechos que generaron repercusiones políticas e institucionales de alcance regional.

"Los hechos ocurridos constituyen un hito sin precedentes en la historia reciente de América Latina, con impacto directo sobre la situación de derechos humanos, la democracia y la gobernabilidad en Venezuela".

Toda acción que tenga como propósito el cese de prácticas autoritarias, la restauración de la legalidad constitucional y la protección de vidas humanas merece ser ponderada por los representantes de los pueblos.

El pronunciamiento y las acciones de gobiernos democráticos que promuevan el respeto al Estado de Derecho, la libertad y la integridad de las personas constituyen un elemento de esperanza para millones de ciudadanos que sufren condiciones de represión y ausencia de derechos fundamentales.

La Cámara "considera relevante respaldar cualquier iniciativa que tienda a fortalecer los mecanismos internacionales de justicia, la cooperación entre estados para afrontar crímenes de lesa humanidad, narcotráfico y corrupción, y la protección de los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas", señala el proyecto.

La intervención sobre Maduro, abre una oportunidad para recuperar la democracia, la reposición del legítimo ganador de las elecciones del 28 de Julio de 2024 Edmundo González Urrutia, para la liberación de los presos políticos y para dar la posibilidad a los venezolanos exiliados por el mundo de regresar a su patria.

Los acontecimientos celebrados por el presidente Javier Milei y por los gobiernos democráticos, constituyen el primer paso para el cumplimiento cabal en todo el continente de la Carta Democrática Interamericana suscripta en Lima el 11 de septiembre de 2001 de la que Venezuela se desvió desde la asunción de Hugo Chávez en febrero de 1999.