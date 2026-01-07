Encuentran a una persona sin vida, se investigan la causa de deceso

Una persona de sexo masculino fue encontrada sin vida en el interior de una vivienda, ubicada en calle Salta del barrio 23 de Agosto de San Pedro de Jujuy. La Justicia investiga el hecho para determinar las causales de deceso.

Según se supo poco después de las 8 personal del Same fue alertado sobre la presencia de una persona con una herida de arma de fuego y al arribar al lugar constató que no presentaba signos vitales, por lo que se retiró del lugar, interviniendo la policía y la fiscalía de turno en feria. Se solicitó la presencia de peritos de Criminalística para realizar las pericias de rigor y se dispuso que el cuerpo de la infortunada víctima, fuese trasladado a la morgue del Centro Judicial San Pedro para la realización del examen correspondiente.

La víctima fue identificada como Roberto P.G. (63).