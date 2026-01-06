Cuatro rutas cortadas y múltiples caminos con circulación restringida por las crecidas

El estado de las rutas en la provincia de Jujuy es crítico este lunes 6 de enero, tras las intensas precipitaciones registradas en diferentes regiones. Un informe oficial actualizado confirmó la existencia de cuatro cortes totales por crecida de ríos y una extensa lista de tramos que, aunque habilitados, requieren que los conductores circulen con extrema precaución.

El relevamiento detalla que los fenómenos climáticos generaron desbordes, acumulación de sedimentos, baches y daños en la calzada, lo que obliga a extremar los cuidados y respetar rigurosamente las indicaciones del personal de seguridad vial en el terreno.

Cortes Totales:

Según el parte, los cuatro tramos completamente intransitables son:

Ruta Provincial 73: a la altura de Palca de Aparzo y en el tramo Valle Colorado – Santa Ana, en ambos casos por desborde del río.

Ruta Nacional 40: a la altura del río San Juan de Oro, con corte total por acumulación de agua.

Ruta Provincial 7: entre Casa Colorada y San Juan de Misa Rumi, con tránsito interrumpido por crecida.

En estas zonas no se permite la circulación bajo ningún concepto hasta nuevo aviso, dado el alto riesgo que presentan las condiciones actuales.

Circulación con Precaución Extrema

Además de los cortes totales, numerosas rutas nacionales y provinciales presentan severas complicaciones. El informe lista varios caminos que, pese a estar habilitados, registran problemas que demandan máxima atención al volante:

Ruta Nacional 52 km 185: acumulación de arena.

Ruta Nacional 34: en el km 1159 (acceso norte a San Pedro) y entre la RP 43 y RP 61 (Los Manantiales), con desvíos por obras y señalizados.

Ruta Provincial 83: en el tramo Pampichuela – Valle Grande.

Ruta Nacional 52: desde Salinas Grandes hasta empalme con RP 70, con presencia de baches.

Rutas Provinciales 78 y 79: en distintos sectores, con cortes y circulación dificultosa.

Camino vecinal desde Santa Catalina hasta El Angosto.

Recomendaciones Oficiales

Las autoridades de vialidad solicitan a los conductores evitar desplazamientos innecesarios hacia las áreas afectadas por las inclemencias climáticas. Para quienes deban viajar, se insta a consultar el estado de las rutas permanentemente antes de emprender un viaje de media o larga distancia dentro de la provincia, respetar la señalización y los desvíos, y conducir a baja velocidad.

Se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales, ya que el pronóstico meteorológico y el nivel de los cauces hídricos pueden modificar rápidamente la situación en la red caminera jujeña.