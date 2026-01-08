Recuperan en Monterrico una moto robada

En una intervención preventiva llevada a cabo este miércoles por la tarde, el Grupo Garra de la Unidad Regional Seis logró recuperar una motocicleta que había sido robada el pasado mes de diciembre.

El operativo se desarrolló alrededor de las 19:00 en el barrio 12 de Octubre, dentro del Cuadrante N°2. Efectivos que realizaban recorridos de seguridad interceptaron a un hombre de 27 años que circulaba a bordo de una moto de alta cilindrada sin la placa patente correspondiente.

Ante la irregularidad, el personal procedió a una verificación inmediata. A través de los sistemas informáticos SIFCOP y CIAC, consultaron el estado del vehículo, una Honda XR 250 cc. El cotejo de los números de motor y chasis confirmó que el rodado tenía un activo pedido de secuestro.

La moto había sido denunciada como robada el 26 de diciembre de 2024 en la jurisdicción de la Comisaría Seccional 55° de Los Perales.

Frente a la confirmación, los uniformados procedieron a resguardar el bien patrimonial y a trasladarlo a la dependencia policial. Paralelamente, el conductor fue detenido y alojado en la Seccional 29°, donde se iniciaron actuaciones sumarias de prevención de oficio bajo las directivas de las autoridades competentes.

La intervención permitió no solo retirar de circulación un vehículo de procedencia ilícita, sino también avanzar en el esclarecimiento de un hecho delictivo.