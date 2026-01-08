La Juli en Jujuy

La escena urbana argentina se traslada al centro de San Salvador con el regreso de La Juli. La artista cordobesa, consolidada como una de las voces más sólidas y respetadas del rap nacional, se presenta esta noche a partir de las 21 en un local de calle Ramirez de Velazco 253 de nuestra ciudad con entrada libre y gratuita.

El show será el plato fuerte de la Fiesta Ranch Edición Jujuy, un evento de alcance nacional que desembarca en el Norte con una propuesta artística de lujo.

Además de la imponente lírica de La Juli, la noche contará con la presencia de Don Bass (DJ set), Dugo y otros artistas invitados que completarán la propuesta urbana.

La presentación de La Juli es una de las más esperadas por los seguidores de la cultura hip-hop en la región, prometiendo una noche de rimas potentes y gran presencia escénica en el corazón de la ciudad.