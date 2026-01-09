Jujuy Crece presentó proyecto de boleta única y voto electrónico

El bloque de diputados del Frente Jujuy Crece en la Legislatura de la Provincia, presentó ayer dos proyectos de ley que contemplan la implementación del sistema de boleta única y el voto electrónico en los procesos electorales de autoridades provinciales y municipales.

Su aplicación en Jujuy está prevista para las elecciones generales de la provincia, a la vez que implicará una reducción de costos operativos y garantizará rapidez en la publicación de los resultados.

Ambos proyectos tienen como propósito continuar protegiendo la democracia y la participación de la ciudadanía en cada elección de manera transparente, sostuvo el presidente del bloque, Santiago Jubert durante la conferencia de prensa brindada en el Salón "Raúl Alfonsín".

La atención está puesta en el debate que se generará en las comisiones de Legislación General y de Asuntos Institucionales, presididas por Adriano Morone y Gisel Bravo, respectivamente, las cuales "abrirán el trabajo parlamentario para la construcción del consenso con los demás partidos políticos y con la sociedad", apuntó Mario Fiad, vicepresidente 1° de Diputados.

Bravo, anticipó que se convocará a los actores que tengan algo que aportar y escuchar sus opiniones, y recordó que en la plataforma Participación Ciudadana con la que cuenta la Legislatura, "la gente podrá hacer su contribución" sobre ambos proyectos.

El diputado Morone resaltó que "hay que comenzar a dar el correspondiente debate por la modernización de nuestro sistema electoral", y puntualizó que "sabemos que hay distintos proyectos sobre estos temas, pero los aquí presentados tienen una alta trascendencia institucional".

Es oportuno consignar que la boleta única ya se aplica en varios países de América Latina y además, se encuentra legislada en diversas variantes en algunas provincias argentinas, como Córdoba y Santa Fe.

Debe destacarse que la incorporación de tecnologías aplicadas al proceso electoral contribuye al fortalecimiento de la trazabilidad del escrutinio y ampliación de garantías de integridad en todas las etapas de los comicios.

Además de los legisladores citados, también estuvieron en la conferencia Ramón Neyra, Mario Lobo, María Teresa Agostini, Alejandra Mollón (Lyder) y Luciano Angelini (PRO).

Con el modelo de boleta única, se procura contribuir al fortalecimiento de la calidad institucional de Jujuy, por cuanto la iniciativa considera que las actuales boletas partidarias representan un anacronismo, como así también inconvenientes para votantes que en cada elección enfrentan un abanico de múltiples boletas.

Mientras que el sistema de Voto Electrónico con Soporte Documental (Vesd), reemplazará al modelo de urnas tradicionales por terminales electrónicas, a los fines de identificar con precisión y en idénticas condiciones a todos los partidos políticos y sus candidatos, como quedó evidenciado en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Salta, con resultados altamente satisfactorios.

Voto electrónico

El proyecto de Ley de Implementación del voto electrónico, constituye un instrumento adecuado para consolidar un modelo electoral moderno, transparente y técnicamente robusto, sostienen los legisladores del Frente Jujuy Crece.

En el se especifica que se establecerá el sistema con Soporte Documental - Vesd en la provincia; reemplazando al sistema de urnas por terminales electrónicas, permitiendo identificar a los partidos políticos y candidatos.

Se aplicará en las elecciones generales de la provincia y entrará en vigencia en los comicios que se convoquen una vez promulgada la misma; y el mecanismo deberá asegurar el secreto del voto.

El voto en las condiciones establecidas en el proyecto se denominará Boleta de Voto Electrónico (BVE), y una vez conformada por el elector, la BVE conservará las cualidades de voto único e individual, electrónico y documental asegurando la inviolabilidad del mismo.

La BVE tendrá estas características: Llevará impresa la opción electoral del votante; la información contenida será inalterable; el soporte no podrá reimprimirse; el formato digital no podrá grabarse; y el formato digital conservará la capacidad de leerse las veces que sea requerido y permitir el escrutinio electrónico del voto.

Sistema de boleta única

El proyecto de ley referente al sistema de boleta única y disposiciones sobre el acto electoral tiene como objetivos la implementación de la Boleta Única para emitir el voto, y regular determinados aspectos de los actos electorales y de escrutinio, que actualmente se rigen por las normas nacionales, a los fines de viabilizar la implementación de la Boleta Única.

Los legisladores del bloque Frente Jujuy Crece buscan introducir en la provincia el modelo de boleta única, el cual ya se aplica en varios países de América Latina y ha sido legislado en diversas variantes en provincias como Córdoba y Santa Fe.

Calificaron a las boletas partidarias de las cuales se nutre el actual sistema electoral, como un anacronismo. En este sentido señalaron los inconvenientes con que se enfrentan los votantes, debido principalmente a al sistema de múltiples boletas, una por cada uno de los partidos o alianzas intervinientes, lo que trae como consecuencia su proliferación y las dificultades que puede tener el elector en el momento de emitir su voto.

Con este proyecto se contribuye al fortalecimiento de la calidad institucional de Jujuy y del país; y garantiza la realización de elecciones libres, limpias y equitativas.

Es un paso esencial en el largo camino de consolidación democrática que tenemos aún por recorrer, aseguran.

La implementación de la Boleta Única "es una pieza fundamental de la reforma política que la provincia precisa", convencidos de la necesidad de profundizar la participación democrática en un marco de instituciones justas y transparentes, sostienen en el proyecto de ley.