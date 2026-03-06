Corte de agua programado para la noche de este viernes

Agua Potable informó a los residentes del sector de Alto Comedero que, en el marco de tareas de mantenimiento y mejora en la red de distribución, se procederá a un corte programado del servicio de agua potable desde las 21 de este viernes hasta las 03 del sábado 7 de marzo.

La interrupción del suministro responde a la necesidad de reparar un acueducto principal de 225 milímetros de diámetro, ubicado sobre avenida Fuerza Aérea, a la altura de las 281 viviendas del barrio Calsina. Según detallaron fuentes oficiales de la empresa, los trabajos consistirán en la reparación de una avería en la estructura para garantizar el correcto abastecimiento futuro en la zona.

El corte afectará de manera directa a un amplio sector de la ciudad. Desde la empresa precisaron que los barrios y complejos habitacionales sin servicio serán: 370 Viviendas (en sus tres etapas: 1ra, 2da y 3ra); además de los barrios conocidos como 200, 117, 84, 202, 300, 128 y 78 Viviendas. También se verán afectados sectores específicos de los barrios Éxodo y Calsina.

Ante esta situación, desde Agua Potable de Jujuy solicitaron a los vecinos comprendidos en el área de cobertura tomar las previsiones necesarias para afrontar las horas de corte. Asimismo, recomendaron hacer un uso responsable de las reservas domiciliarias (tanques y cisternas) para minimizar las molestias durante la ventana de trabajo estipulada por la empresa.