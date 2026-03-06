Zoonosis continúa con el operativo semanal de castración y vacunación

La Dirección de Zoonosis de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy informó el cronograma de actividades que se desarrollará durante la semana con el quirófano móvil y los operativos de vacunación y registro de mascotas en diferentes barrios de la ciudad.
El objetivo de estas acciones es promover la tenencia responsable de mascotas, facilitar el acceso a la castración y fortalecer la prevención de enfermedades mediante la vacunación.
El cronograma previsto es el siguiente:
Lunes 9
Quirófano móvil – 8 horas
CIC Che Guevara
Manzana 1, Lote 1
Barrio Che Guevara
Martes 10
Quirófano móvil – 8 horas
Intersección de Quintana e Iturbe
Barrio San Martín
Miércoles 11
Quirófano móvil – 8 horas
El Aguilar y Barrancas
Barrio Bicentenario
Jueves 12
Quirófano móvil – 8 horas
Moscú Nº 13
Barrio Puente Otero
Viernes 13
Vacunación y registro de mascotas
De 15 a 18 horas
León Este 873
Barrio Favaloro
Desde el área municipal recordaron a los vecinos la importancia de participar de estos operativos, que se realizan de manera gratuita y forman parte de las políticas públicas destinadas al cuidado de la salud animal y la convivencia responsable en la comunidad.