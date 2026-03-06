Zoonosis continúa con el operativo semanal de castración y vacunación

La Dirección de Zoonosis de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy informó el cronograma de actividades que se desarrollará durante la semana con el quirófano móvil y los operativos de vacunación y registro de mascotas en diferentes barrios de la ciudad.

El objetivo de estas acciones es promover la tenencia responsable de mascotas, facilitar el acceso a la castración y fortalecer la prevención de enfermedades mediante la vacunación.

El cronograma previsto es el siguiente:

Lunes 9

Quirófano móvil – 8 horas

CIC Che Guevara

Manzana 1, Lote 1

Barrio Che Guevara

Martes 10

Quirófano móvil – 8 horas

Intersección de Quintana e Iturbe

Barrio San Martín

Miércoles 11

Quirófano móvil – 8 horas

El Aguilar y Barrancas

Barrio Bicentenario

Jueves 12

Quirófano móvil – 8 horas

Moscú Nº 13

Barrio Puente Otero

Viernes 13

Vacunación y registro de mascotas

De 15 a 18 horas

León Este 873

Barrio Favaloro

Desde el área municipal recordaron a los vecinos la importancia de participar de estos operativos, que se realizan de manera gratuita y forman parte de las políticas públicas destinadas al cuidado de la salud animal y la convivencia responsable en la comunidad.