20°
6 de Marzo,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

El tiempo en Jujuy
Agua potable
creatividad e inteligencia artificial
Diócesis de Jujuy
Abra Pampa
Estados Unidos
condena
ISJ
mascotas
El tiempo en Jujuy
Agua potable
creatividad e inteligencia artificial
Diócesis de Jujuy
Abra Pampa
Estados Unidos
condena
ISJ
mascotas

DÓLAR OFICIAL

$1435.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1415.00

3884873397
PUBLICIDAD
Educación

Taller de mentoria estudiantil en Humanidades

Desde la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales ofrecen un espacio de orientación y acompañamiento para los nuevos estudiantes.

Viernes, 06 de marzo de 2026 15:38

Esta tarde, a partir de las 17:30, se llevará a cabo un Taller de Mentorías Estudiantil dirigido a los ingresantes de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. La actividad busca facilitar la inserción en la vida universitaria brindando apoyo en tres procesos clave: el ingreso, la cursada y la preparación para los exámenes.

El equipo de trabajo estará integrado por licenciados, técnicos, egresados y estudiantes avanzados de cada una de las carreras que componen la escuela de estudio. Su función será asesorar y responder a las consultas de los ingresantes.

El taller tendrá una duración de dos horas e incluirá un break en el medio de la jornada. Todos los estudiantes ingresantes están invitados a participar. Para ello, deberán acercarse a la facultad y consultar en qué aula se llevará a cabo la actividad.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD